Actualizan a 66 los muertos por desplome de avión militar en Colombia; ajustan número de heridos en 70

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Foto: Reuters

En una actualización de las autoridades, el saldo por el desplome de un avión del Ejército este lunes en el departamento colombiano de Putumayo se elevó a 66 fallecidos y 70 personas heridas, mientras a bordo viajaba 128 pasajeros.

El aumento en el número de víctimas mortales lo confirmó en conferencia de prensa el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barrero, quien especificó que en la aeronave se encontraban 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional.

Con relación a los 66 uniformados fallecidos, que están en proceso de identificación, López acotó que seis eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, señalando además que, en estos momentos, “están pendientes” de “ubicar” a cuatro militares.

Por otra parte, el comandante informó que 57 hombres fueron evacuados y trasladados a centros hospitalarios: el de María Inmaculada en Florencia, a donde arribaron ocho personas; el Hospital Militar Central de Bogotá, a donde llegaron 19, y el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital, que acogió a 30 heridos que “no revisten mayor gravedad”.

A su vez, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, señaló previamente que al menos 70 personas resultaron heridas en el accidente de esta aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, y transportaba personal del Ejército cuando sufrió un accidente poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

El propio ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, informó, tras mantener una reunión con la cúpula militar y policial sobre el siniestro, que la aeronave “se encontraba en aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”, así como que, por el momento “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, agregó el responsable de la cartera de Defensa, que reiteró su solidaridad a las familias de “cada uno” de los militares y policías afectados por la tragedia.

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