Irán amenaza centrales eléctricas y lanza misiles contra Israel en represalia por ataque a instalaciones energéticas

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Foto: AFP

Tras un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones energéticas, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció represalias contra todas las centrales eléctricas en Israel y el Golfo Pérsico.

Acto seguido, la república islámica disparó una nueva salva de misiles contra Israel este martes por la mañana, según anunció la televisión iraní.

¿Por qué anunció Irán nuevos ataques?

Este martes la Guardia Revolucionaria Iraní acusó a Estados Unidos e Israel de atacar instalaciones energéticas en Isfahán y Khorramshahr, afectando las líneas de suministro de gas de la central eléctrica de Khorramshahr, y provocando un apagón total en la ciudad.

Ante ello, el liderazgo de la guardia anunció represalias contra todas las centrales eléctricas de Israel y el golfo Pérsico, iniciando con una nueva salva de misiles.

“Irán lanza una nueva oleada de misiles contra los territorios ocupados“, escribió en la plataforma de mensajería Telegram la cadena pública Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib).

Irán descarta minar el golfo Pérsico

Por otro lado, las Fuerzas Armadas iraníes descartaron la posibilidad de desplegar minas en el golfo Pérsico, al considerar que llevan la iniciativa y controlan el estrecho de Ormuz.

“La República Islámica de Irán tiene la iniciativa en la región del golfo Pérsico y las aguas territoriales de Omán con total autoridad y controla el estrecho de Ormuz de forma inteligente y potente”, resaltó el vocero de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari.

Por tanto, “ante el dominio y la capacidad suficientes” de Irán, “no hay necesidad de colocar minas en el golfo Pérsico”. “Vamos a recurrir a todos los medios necesarios para garantizar la seguridad”, remarcó en una declaración recogida por la cadena pública IRIB.

De igual forma, considera que tras “dominar a los enemigos estadounidense-sionistas en colaboración con los países de la región, las Fuerzas Armadas están en disposición de garantizar la seguridad en el golfo Pérsico”, zanjando además que “los países de fuera de la región no tienen derecho a interferir en esta zona”.

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