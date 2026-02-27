¿A qué se debe el conflicto entre Pakistán y Afganistán?

GENERANDO AUDIO...

El conflicto entre Pakistán y Afganistán escaló el 27 de febrero de 2026, cuando Pakistán bombardeó Kabul, Kandahar y Paktia y declaró rota la tregua vigente desde octubre de 2025, en medio de acusaciones por apoyo al TTP y la disputa histórica por la Línea Durand.

Horas después de los ataques aéreos, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, habló de “guerra abierta”. La ofensiva se produjo tras una serie de enfrentamientos fronterizos y en un contexto de creciente tensión bilateral.

Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, Islamabad acusa a Kabul de permitir que el Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (TTP) utilice territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán. Sólo en 2025, el grupo realizó más de 600 atentados, según datos citados en el reporte Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

La Línea Durand y la disputa fronteriza: el origen del conflicto

El origen estructural del conflicto se encuentra en la Línea Durand, una frontera de 2 mil 640 kilómetros trazada en 1893 por el Imperio británico.

La línea dividió a la población pastún entre ambos territorios. Desde 1947, ningún gobierno afgano ha reconocido formalmente esta frontera. Kabul sostiene que el acuerdo fue impuesto bajo presión y que perdió vigencia en 1993. Islamabad defiende su legalidad bajo el principio de herencia de fronteras coloniales.

La división territorial impacta a millones de pastunes. En Pakistán viven más de 36 millones, mientras que en Afganistán residen alrededor de 15 millones, lo que ha alimentado durante décadas la idea de un “Pastunistán” que unifique a esta población.

Desde 2017, Pakistán construye una valla fronteriza para reforzar el control territorial y limitar movimientos insurgentes. Kabul ha cuestionado esa infraestructura en distintos momentos.

El TTP y la ruptura del alto el fuego

La tensión se agravó tras el retorno de los talibanes al poder en 2021. Islamabad interpretó ese cambio como un escenario favorable a su estrategia regional. Sin embargo, el TTP intensificó los ataques en provincias como Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.

Pakistán sostiene que el grupo opera desde Afganistán y acusa a Kabul de no actuar contra sus combatientes. Las autoridades afganas niegan brindar apoyo al TTP.

En octubre de 2025, Pakistán realizó bombardeos contra posiciones vinculadas al grupo en Afganistán. Los enfrentamientos dejaron decenas de muertos. La mediación de Qatar y Arabia Saudí no logró sostener el alto el fuego. El 27 de febrero de 2026, los nuevos bombardeos marcaron la ruptura formal de la tregua.

Refugiados y presión económica

Desde finales de 2023, Pakistán aceleró la expulsión de refugiados afganos bajo el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales. En 2024 y 2025, alrededor de 800 mil personas abandonaron territorio paquistaní.

En el ámbito comercial, los cierres de los pasos fronterizos de Torkham y Chaman redujeron el intercambio bilateral en 53% a inicios de 2026. El Acuerdo Comercial de Tránsito entre Afganistán y Pakistán, que permite acceso al puerto de Karachi, dejó de operar con estabilidad.

Ante este escenario, Kabul buscó rutas alternativas a través de Irán y exploró nuevos corredores comerciales con China.

India y el impacto regional

La crisis también se relaciona con el acercamiento entre Afganistán e India. En octubre de 2025, el ministro de Exteriores afgano visitó Nueva Delhi. India elevó su misión técnica en Kabul al rango de embajada y aceptó representantes designados por los talibanes.

Durante esa visita, Kabul ofreció garantías de que su territorio no se utilizaría contra intereses indios y abrió la posibilidad de inversiones en sectores estratégicos como litio, cobre e hierro.

China mantiene intereses en la estabilidad de Pakistán mediante el Corredor Económico China-Pakistán y observa oportunidades mineras en Afganistán. Pekín ha intentado mediar entre ambas partes, mientras enfrenta ataques del TTP contra personal chino en territorio paquistaní.

La relación entre Islamabad y Kabul se desarrolla en un contexto donde convergen disputas territoriales, insurgencia armada, presión migratoria y competencia regional.

