Rusia, China e Irán piden diálogo por conflicto entre Pakistán y Afganistán

Rusia, China e Irán instan al diálogo entre Pakistán y Afganistán. Foto: Getty

El nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán ya encendió alertas internacionales. Tras la declaración de “guerra abierta” por parte de Islamabad y los bombardeos contra Kabul y Kandahar, gobiernos como Rusia, China e Irán pidieron frenar la confrontación.

La escalada ocurre luego de ataques afganos del jueves y la operación pakistaní “Ira de la Verdad”, en la que Islamabad asegura haber matado a más de 130 supuestos talibán. Kabul confirmó los bombardeos, pero negó víctimas.

Pakistán y Afganistán en la mira internacional

El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó su “preocupación” por el “drástico repunte de los enfrentamientos armados”, que involucran Ejército regular, capacidades aéreas y armamento pesado. Señaló que hay víctimas en ambas partes, incluidos civiles. Moscú pidió a Afganistán y Pakistán abandonar la confrontación y volver a la mesa de negociaciones para resolver diferencias por vías políticas y diplomáticas.

Desde China, la portavoz Mao Ning afirmó que Pekín sigue de cerca la situación. Dijo que el gobierno chino está “profundamente preocupado” por la intensificación del conflicto y triste por las víctimas. Asimismo, llamó a ambas partes a ejercer calma, buscar el diálogo y alcanzar un alto el fuego lo antes posible. También confirmó que ha estado mediando entre los dos países.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, señaló que durante el mes del Ramadán ambos países deberían resolver sus diferencias bajo el principio de buena vecindad y diálogo. Teherán ofreció asistencia para facilitar conversaciones.

Las hostilidades aumentaron días después de que Kabul denunciara ante el Consejo de Seguridad de la ONU bombardeos previos que dejaron más de una decena de civiles muertos.

