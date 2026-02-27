Irán exige a EE. UU. retirar “exigencias excesivas” en diálogo

GENERANDO AUDIO...

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, pidió este viernes a Estados Unidos abandonar sus “exigencias excesivas” para lograr un acuerdo, tras las negociaciones sostenidas en Ginebra entre ambas partes.

El reclamo ocurre después de que el propio canciller iraní señalara avances en las conversaciones. El diálogo se desarrolla en un contexto de tensión, con despliegue militar estadounidense en Oriente Medio y advertencias de posibles acciones si no se alcanza un entendimiento.

Irán y Estados Unidos chocan por exigencias en negociaciones

En una llamada con el canciller egipcio, Badr Abdelatty, Abás Araqchi afirmó que el éxito del proceso requiere “seriedad y realismo” y evitar errores de cálculo. Sin embargo, el funcionario no detalló cuáles son las demandas que considera excesivas.

En el marco de las conversaciones, Estados Unidos ha insistido en el programa de misiles balísticos de Irán y en el enriquecimiento de uranio en su territorio, puntos a los que Teherán no está dispuesto a renunciar.

Programa nuclear y presión internacional

Durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el presidente Donald Trump afirmó que Irán ha desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y que trabaja en proyectiles que podrían alcanzar territorio estadounidense.

Ese mismo día, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Irán no está enriqueciendo uranio actualmente, pero intenta avanzar hacia esa capacidad.

Asimismo, Irán sostiene que su programa de misiles forma parte de su sistema de defensa y ha reiterado que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que podría buscar el desarrollo de un arma nuclear.

Por último, Omán, que actúa como mediador, informó que ambas partes sostendrán conversaciones técnicas el lunes en Viena.

