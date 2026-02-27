“Nuestra paciencia se ha agotado”: Pakistán declara guerra abierta a Afganistán

GENERANDO AUDIO...

Pakistán declara guerra abierta a Afganistán. Foto: AFP

La tensión entre Pakistán y Afganistán escaló este viernes luego de que el gobierno pakistaní bombardeara Kabul y otras ciudades afganas, en lo que calificó como una “guerra abierta” entre ambos países.

La ofensiva ocurre tras días de acusaciones cruzadas por ataques en la frontera. Kabul había denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU bombardeos previos atribuidos a Islamabad que dejaron más de una decena de civiles muertos, según autoridades afganas.

Operación “Ira de la Verdad” deja más de 133 muertos

Durante las primeras horas de este 27 de febrero, hora local, Pakistán lanzó ataques contra Kabul y otras localidades como Paktia y Kandahar.

El ministro de Información pakistaní, Ataulá Tarar, aseguró que murieron al menos 133 talibán afganos y que más de 200 resultaron heridos, en el marco de la operación denominada “Ira de la Verdad”. También afirmó que fueron destruidos más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados, así como 27 puestos talibán.

Continúan los contraataques pakistaníes contra objetivos en Afganistán. Se ha confirmado la muerte de 133 talibán afganos y más de 200 heridos. Se estiman muchas más bajas en ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar

Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, calificó la situación como una guerra abierta. “Nuestra paciencia se ha agotado”, escribió en redes sociales, donde además acusó a los talibanes de haberse convertido en aliados de India.

Versiones encontradas

El portavoz del gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, reconoció los bombardeos en Kabul, Kandahar y Paktia, pero negó que hubiera víctimas. “Nadie ha resultado herido”, afirmó.

Previamente, Muyahid había asegurado que el Ejército afgano atacó “bases e instalaciones paquistaníes” a lo largo de la Línea Durand, y habló de unos 40 militares pakistaníes muertos, cifras que Islamabad no confirmó.

Contexto de la escalada entre Afganistán y Pakistán

La crisis se produce tras semanas de acusaciones por ataques atribuidos al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y al grupo Estado Islámico en territorio pakistaní. Islamabad sostiene que sus operaciones militares buscan responder a esas agresiones.

Hasta el momento, ambas partes mantienen versiones contradictorias sobre el número de muertos y heridos. La tensión en la frontera continúa y no hay señales oficiales de desescalada, mientras una nueva guerra fue declarada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.