Corea del Norte lanza un proyectil sobre el mar de Japón; Corea del Sur monitorea

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Misil Corea del Norte. Foto: AFP

Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón este domingo 20 de septiembre, informaron autoridades de Corea del Sur y Japón. El Ministerio de Defensa japonés señaló que el objeto parecía ser un misil balístico.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó el lanzamiento y detalló que el proyectil fue dirigido hacia el mar del Este, nombre utilizado por Seúl para referirse al mismo cuerpo de agua.

La emisora pública japonesa NHK informó que el proyectil habría caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Hasta el momento no se han reportado daños relacionados con el lanzamiento.

Corea del Norte vuelve a lanzar un proyectil

El lanzamiento ocurre un día después de que Corea del Norte rechazara una resolución del organismo nuclear de Naciones Unidas relacionada con su programa nuclear.

La actividad también se registra pocos días después de que Pyongyang condenara una maniobra naval liderada por Estados Unidos, en la que participaron fuerzas de Corea del Sur y Japón. Los ejercicios militares se realizaron entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre cerca de Guam.

Kim Yo Jong critica ejercicios militares de EE. UU.

El viernes pasado, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, criticó los ejercicios militares encabezados por Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones difundidas por medios estatales norcoreanos, Kim Yo Jong atribuyó a estas maniobras el aumento de las tensiones en la península coreana y afirmó que Corea del Norte mantendrá su estrategia para fortalecer su arsenal nuclear.

Así, el lanzamiento de este domingo se suma a las recientes acciones militares y declaraciones de Pyongyang en medio de las tensiones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

Por el momento, las autoridades surcoreanas y japonesas monitorean la situación tras este lanzamiento de Corea del Norte.

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