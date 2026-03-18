Costa Rica cierra Embajada en Cuba y reduce relación diplomática

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Costa Rica cerrará su Embajada en Cuba. Foto: Getty Images

Costa Rica anunció el cierre de su Embajada en Cuba y la reducción de relaciones a nivel consular a partir del 1 de abril, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. La decisión fue comunicada mediante una nota diplomática enviada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, sin detallar argumentos oficiales.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica informó a nuestra Cancillería, mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba”. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Costa Rica cierra Embajada en Cuba

De acuerdo con la Cancillería cubana, la medida incluye también la solicitud para que Cuba retire a su personal diplomático de su Embajada en San José. Sólo podrán permanecer funcionarios consulares y administrativos.

El gobierno costarricense indicó que, desde abril, los vínculos entre ambos países quedarán limitados exclusivamente a servicios consulares. Esto implica una reducción significativa en la relación bilateral, que hasta ahora se mantenía a nivel de embajadas.

La decisión fue calificada por Cuba como “unilateral” y sin justificación clara.

Cuba rechaza decisión y acusa presión de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reaccionó con un posicionamiento oficial en el que rechazó la medida. También criticó declaraciones del presidente costarricense, quien defendió la decisión en una conferencia de prensa.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas, cada pueblo debe hacerlo por sí mismo, pero no vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de habitantes”. Rodrigo Chaves, Presidente de Costa Rica

La Cancillería cubana señaló que el cierre de la embajada responde a presiones externas, particularmente de Estados Unidos. Además, acusó al gobierno de Costa Rica de sumarse a una estrategia internacional para aislar a la isla.

Cuba también reprochó que se ignore el impacto del bloqueo económico estadounidense en su situación interna, un tema que ha sido reconocido previamente en foros internacionales.

Relación Cuba-Costa Rica: contexto y tensiones

El gobierno cubano calificó la decisión como “arbitraria” y contraria a los intereses de ambos pueblos. Aun así, aseguró que los lazos históricos y culturales entre ambas naciones se mantendrán.

Finalmente, Cuba afirmó que este tipo de acciones no lograrán romper la relación entre los pueblos, pese a la reducción formal en la representación diplomática.

El cambio entrará en vigor el 1 de abril, cuando ambas naciones operen únicamente a nivel consular.

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