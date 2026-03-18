Qatar condena ataque de Irán a Ras Laffan y advierte que responderá

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Foto: AFP

El Gobierno de Qatar condenó el ataque de Irán contra la ciudad industrial de Ras Laffan, ocurrido este 18 de marzo de 2026, al asegurar que el hecho provocó incendios y daños importantes en la instalación energética. A través de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Doha calificó la agresión como una escalada grave, una violación a su soberanía y una amenaza directa para su seguridad nacional y la estabilidad de la región.

La postura oficial qatarí se dio luego de que la cancillería difundiera un mensaje en el que denunció que, pese a su política de mantenerse al margen del conflicto desde su inicio, la parte iraní siguió dirigiendo acciones contra su territorio y contra otros países vecinos.

En el texto, Qatar insistió en que no ha buscado una escalada y que su prioridad ha sido evitar que la guerra se expanda aún más en Medio Oriente.

Qatar condena ataque de Irán a Ras Laffan

En su posicionamiento, Qatar sostuvo que el ataque a Ras Laffan fue un hecho especialmente delicado porque afectó una zona industrial clave. Además de los incendios y los daños reportados, el Gobierno advirtió que atacar instalaciones civiles y energéticas pone en riesgo recursos estratégicos para la región y agrava todavía más la tensión internacional.

La cancillería recordó que en varias ocasiones ha pedido que no se golpeen instalaciones civiles ni de energía, incluso dentro del territorio iraní, con el argumento de que este tipo de acciones solo profundizan la crisis. Según el comunicado, la postura de Doha ha sido constante: evitar ataques que comprometan a países que no forman parte directa del conflicto y frenar una escalada con impacto regional.

Para el Gobierno qatarí, lo ocurrido en Ras Laffan no solo representa un daño material, sino también una señal de alarma por el posible efecto político y de seguridad que puede generar en la zona. Por eso, el mensaje oficial usó términos fuertes al hablar de una amenaza a la paz internacional y de un deterioro del equilibrio regional.

Qué dijo Qatar sobre Irán y la seguridad regional

En el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la acción iraní constituye una violación a la soberanía del Estado de Qatar. También señaló que este tipo de movimientos comprometen la seguridad de los países del Golfo y empujan a la región hacia una situación límite.

Otro de los puntos centrales fue el llamado al Consejo de Seguridad de la ONU. Qatar pidió que ese órgano asuma su responsabilidad y adopte medidas para detener estas violaciones y frenar a los responsables. La cancillería citó la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, al considerar que el ataque entra en contradicción con ese marco internacional.

De la misma forma, Doha reiteró que se reserva el derecho de responder con base en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce la legítima defensa. En términos simples, esto significa que Qatar dejó claro que podrá tomar acciones para proteger su soberanía, su seguridad y a las personas que viven en su territorio, siempre bajo las reglas del derecho internacional.

Qué sigue tras el ataque a Ras Laffan

Hasta ahora, la posición oficial de Qatar se centra en tres frentes: mantener la denuncia internacional, exigir la intervención del Consejo de Seguridad y dejar abierta la posibilidad de una respuesta bajo el principio de legítima defensa. El Gobierno también remarcó que no dudará en aplicar las medidas necesarias para resguardar a sus ciudadanos y residentes.

El siguiente paso dependerá de la reacción de los organismos internacionales y de la evolución de la tensión en la región. Por ahora, la postura qatarí es clara: el ataque a Ras Laffan fue considerado una agresión directa y un hecho que podría tener consecuencias diplomáticas y de seguridad en los próximos días.

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