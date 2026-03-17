De la guerra comercial a la tensión militar: así ha escalado el choque entre Ecuador y Colombia

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Gustavo Petro y Daniel Noboa, presidentes de Colombia y Ecuador. Foto; AFP

El conflicto entre Ecuador y Colombia escaló esta semana luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara un posible bombardeo desde territorio ecuatoriano cerca de la frontera, mientras su homólogo Daniel Noboa rechazó las acusaciones y aseguró que las operaciones militares se realizan en territorio ecuatoriano, en medio de una disputa que comenzó en febrero con una guerra comercial entre ambas naciones.

La tensión se concentra en la zona limítrofe de unos 600 kilómetros, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal, lo que ha convertido a la región en un punto crítico de seguridad.

Acusaciones de bombardeo y respuesta de Ecuador

Gustavo Petro afirmó que su gobierno cuenta con pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la frontera y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervenir para evitar una escalada mayor.

En respuesta, Daniel Noboa calificó de “falsas” las acusaciones y sostuvo que Ecuador bombardea únicamente escondites de grupos criminales en su territorio, particularmente tras un reciente ataque a un campamento de una disidencia de las FARC en la provincia de Sucumbíos.

El origen: una guerra comercial

El enfrentamiento se da en el contexto de una guerra comercial iniciada en febrero, cuando Ecuador impuso aranceles a Colombia al acusarlo de no controlar el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con medidas similares, lo que afectó las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo para resolver la crisis.

Narcotráfico y presión regional

La disputa también está marcada por la estrategia de seguridad en la región. Colombia impulsa una política de “asfixia total” contra los grupos armados para acorralarlos en zonas fronterizas, con apoyo de Ecuador y Venezuela.

Con respaldo de Estados Unidos, Ecuador inició un plan de dos semanas con toques de queda para combatir a las bandas criminales, mientras forma parte de la alianza “Escudo de las Américas”, de la que Colombia aún no es integrante.

Diferencias políticas y cooperación en tensión

A pesar de estar en orillas políticas opuestas, Noboa y Petro coinciden en la necesidad de frenar a los grupos armados, aunque difieren en las estrategias y responsabilidades sobre el control fronterizo.

Ecuador ha pedido a Colombia reforzar su vigilancia en la frontera, mientras ambos países buscan retomar el diálogo a través de la Comunidad Andina.

Riesgo de escalada

Petro advirtió que espera los resultados de la investigación sobre el supuesto bombardeo para evitar “ir a una guerra”, en un contexto de creciente presión militar, política y económica en la región.

Mientras tanto, la combinación de conflicto comercial, operaciones militares y presencia de grupos criminales mantiene la relación bilateral en uno de sus momentos más tensos recientes.

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