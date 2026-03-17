Quién es Alí Larijani, jefe de seguridad de Irán que Israel asegura haber abatido

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Alí Larijani. Foto: AFP

El jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, de 68 años, fue señalado este martes por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, como muerto durante la guerra en Oriente Medio, iniciada tras ataques israelíes y estadounidenses; sin embargo, las autoridades iraníes no confirmaron su fallecimiento.

Larijani se encontraba en Teherán y había cobrado mayor relevancia desde el inicio del conflicto.

Desde la muerte del ayatolá Ali Jamenei al inicio de la guerra, Larijani se consolidó como una de las figuras más poderosas del régimen iraní, con un papel más visible incluso que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido públicamente.

Un operador clave entre ideología y diplomacia

Considerado un político pragmático, Larijani destacó por su capacidad para equilibrar la línea ideológica del régimen con la negociación diplomática. Antes del conflicto, desempeñó un papel central en la política nuclear iraní y en contactos internacionales.

En 2025 fue nombrado jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, desde donde coordinó estrategias de defensa y supervisó el programa nuclear. También participó en gestiones diplomáticas con países del Golfo como Omán y Catar, en medio de negociaciones que finalmente se frustraron por la guerra.

Trayectoria política y perfil académico

Nacido en 1957 en Nayaf, Irak, Larijani provenía de una familia influyente dentro del sistema político iraní, cercana al ayatolá Jomeini. Fue miembro de los Guardianes de la Revolución durante la guerra entre Irán e Irak.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos:

Director de la radiotelevisión estatal IRIB

Presidente del Parlamento (2008–2020)

Negociador jefe del programa nuclear

Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Además, obtuvo un doctorado en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán.

Su papel en el programa nuclear

Larijani fue un actor clave en las negociaciones nucleares con potencias como Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia entre 2005 y 2007. También apoyó el acuerdo nuclear de 2015, que posteriormente se debilitó tras la retirada de Estados Unidos.

En marzo de 2025, advirtió que la presión internacional podría empujar a Irán a modificar su postura nuclear, insistiendo en que el enriquecimiento de uranio es un derecho soberano del país.

Sanciones y señalamientos

El funcionario fue sancionado por Estados Unidos en enero, acusado de participar en la represión violenta de protestas en Irán derivadas del aumento del costo de vida. Según grupos de derechos humanos, miles de personas murieron en esas manifestaciones.

Larijani reconoció el impacto de la presión económica en las protestas, pero atribuyó la violencia a la injerencia extranjera de Estados Unidos e Israel.

Un golpe potencial para Irán

De confirmarse su muerte, la pérdida de Larijani representaría un golpe significativo para Irán, al tratarse de una figura con experiencia tanto en el ámbito ideológico como en la diplomacia, en medio de una guerra que sigue escalando en la región.

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