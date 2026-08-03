Crisis migratoria en Europa pone a prueba el pacto Schengen, afirma experta

| 12:56 | José Pablo Espíndola | Uno TV

La reciente crisis migratoria en Europa representa una prueba para el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y para el funcionamiento del espacio Schengen, afirmó Arlene Ramírez Uresti, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que el fenómeno responde a factores estructurales que van más allá de los acontecimientos de los últimos días.

Durante una entrevista en “A las Nueve en Uno”, la especialista explicó que el nuevo acuerdo europeo entró en vigor en junio de 2026 y ahora enfrenta un escenario que pone a prueba los mecanismos de control fronterizo.

“Esta crisis que se vivió en los días pasados pone a prueba el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo”, enfatizó.

La experta añadió que la situación también está relacionada con conflictos armados, inestabilidad política y problemas económicos en distintas regiones del continente africano.

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