A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 03 de agosto de 2026

| 07:26 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • Sheinbaum responde a Trump y fija la postura de México ante Estados Unidos
  • Crece la exigencia de justicia para Dafne y anuncian marchas en tres estados
  • Pemex concluye el cierre definitivo del pozo Krem-1 en Veracruz
  • México refuerza el combate al sargazo en Quintana Roo
  • Detienen a un presunto coautor del asesinato de Valeria Márquez
  • Estados Unidos e Irán reanudan negociaciones para un nuevo acuerdo
  • ICE abrirá cuatro centros de detención para migrantes en Estados Unidos

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