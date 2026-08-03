A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 03 de agosto de 2026
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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
- Sheinbaum responde a Trump y fija la postura de México ante Estados Unidos
- Crece la exigencia de justicia para Dafne y anuncian marchas en tres estados
- Pemex concluye el cierre definitivo del pozo Krem-1 en Veracruz
- México refuerza el combate al sargazo en Quintana Roo
- Detienen a un presunto coautor del asesinato de Valeria Márquez
- Estados Unidos e Irán reanudan negociaciones para un nuevo acuerdo
- ICE abrirá cuatro centros de detención para migrantes en Estados Unidos
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