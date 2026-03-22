Cuba abre la puerta a un “diálogo serio y responsable” con EE.UU., pero “sin injerencia” 

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Cuba. Foto: AFP.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló que el país está abierto a un “diálogo serio y responsable” con el Gobierno de Estados Unidos, pero descartó cualquier forma de injerencia en su sistema político, económico y social.

Cuba acepta diálogo con Estados Unidos, pero sin injerencia

Durante su participación en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Bogotá, Rodríguez reiteró la postura del Gobierno cubano respecto a las relaciones bilaterales con Washington.

El canciller subrayó que el diálogo debe darse en condiciones de respeto mutuo y sin presiones externas. En ese contexto, insistió en que cualquier acercamiento no puede implicar interferencias en los asuntos internos de la isla.

Cuba denuncia bloqueo de Estados Unidos

Rodríguez también abordó el endurecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Indicó que Washington ha planteado la posibilidad de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

El funcionario señaló que estas medidas se suman a la inclusión de Cuba en la lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo, así como a amenazas de acciones militares y a una orden ejecutiva que busca restringir el acceso a combustibles.

De acuerdo con lo expuesto, estas acciones forman parte de una política que, según el Gobierno cubano, pretende generar presiones económicas sobre la población.

“Se suma la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, las amenazas de agresión militar y la reciente orden ejecutiva que busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia”. Bruno Rodríguez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Cooperación internacional de Cuba

En contraste con estas medidas, el canciller afirmó que Cuba mantiene su disposición para colaborar en iniciativas de cooperación con países del sur global.

Rodríguez destacó la participación de la isla en programas internacionales, particularmente en el sector salud, y mencionó la cooperación sostenida durante más de seis décadas en distintas regiones.

Asimismo, agradeció a los gobiernos de África, América Latina y el Caribe por el respaldo brindado a Cuba en foros internacionales y por mantener posiciones de apoyo hacia la isla.

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