Cuba sufre apagón nuevo apagón; colapsa sistema eléctrico por segunda vez en una semana

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Cuba sufre crisis energética. Foto: AFP

El sistema eléctrico de Cuba colapsó nuevamente este sábado, dejando sin luz a gran parte del país, por segunda vez en una semana, informó la empresa estatal Unión Eléctrica. El apagón ocurre en medio de la crisis energética y restricciones en el suministro de combustible.

A través de sus redes sociales, la empresa estatal Unión Eléctrica reportó una desconexión total del sistema, lo que afectó a millones de personas en la isla.

“A las 6:38 (hora local), se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Continuaremos informando”, escribió la empresa

Apagones en Cuba se vuelven más constantes

Este es el tercer apagón importante en lo que va de marzo. La mayor parte del sistema se interrumpió el 4 de marzo tras la falla de una importante central termoeléctrica. La red eléctrica también quedó completamente fuera de servicio el lunes por razones desconocidas.

Cuba ha experimentado una serie de apagones importantes o totales en los últimos años, pero dos fallas totales en el lapso de una semana son excepcionales.

Bloqueo petrolero agrava crisis energética

Este nuevo apagón se da en medio de un bloqueo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos a la isla tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Venezuela había sido el benefactor más importante de Cuba, proporcionándole petróleo a su estrecho aliado en condiciones favorables.

Desde entonces, Trump ha cortado las exportaciones venezolanas a Cuba y ha amenazado a otros países con aranceles punitivos si venden petróleo a la isla.

México, el principal proveedor de petróleo de Cuba junto con Venezuela, ha suspendido sus envíos de petróleo, al tiempo que proporciona ayuda humanitaria.

Ante el aumento de los precios mundiales del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Washington ha levantado temporalmente las sanciones a los productos petroleros rusos, pero incluyó una excepción que excluye específicamente las transacciones que involucran a Cuba, además de Corea del Norte y Crimea.

Cuba ha culpado durante mucho tiempo al embargo económico estadounidense de sus fracasos económicos, incluyendo el colapso de su red eléctrica, mientras que Washington, a su vez, ha atribuido los fracasos a la economía planificada de estilo soviético de Cuba.

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