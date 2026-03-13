Díaz-Canel confirma diálogo con EE. UU. para abordar diferencias bilaterales

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios de su gobierno mantienen conversaciones con representantes de Estados Unidos en medio de la política de presión que Washington mantiene contra la isla.

Durante una reunión con miembros del gobernante Partido Comunista de Cuba y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, el mandatario señaló que los contactos recientes buscan resolver diferencias entre ambas naciones.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Díaz-Canel en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

Diálogo busca resolver diferencias bilaterales

El mandatario explicó que los encuentros se han orientado a buscar soluciones mediante el diálogo frente a los desacuerdos que existen entre ambos países.

Según dijo, el proceso pretende identificar los principales problemas bilaterales y encontrar mecanismos que permitan resolverlos.

Díaz-Canel subrayó que se trata de un proceso “muy sensible” que requiere esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento y evitar una confrontación mayor.

Washington mantiene presión sobre la isla

El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado su interés en promover un cambio político en Cuba.

Washington considera que el país representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus vínculos con Rusia, China e Irán, aliados del gobierno cubano.

Trump también ha instado a La Habana a “alcanzar un acuerdo” con Estados Unidos o enfrentar posibles consecuencias.

Crisis energética golpea la economía cubana

La isla enfrenta actualmente una fuerte crisis energética que ha paralizado gran parte de su economía.

La situación se agravó después de que Washington interrumpiera los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible, y advirtiera que podría sancionar a otros países que vendan petróleo a Cuba.

Vaticano participa como mediador

El gobierno cubano anunció además la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, que históricamente ha servido como mediador entre ambos países.

La Iglesia católica jugó un papel clave en el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015, durante la administración del expresidente Barack Obama.

Denuncian presos políticos en la isla

De acuerdo con la organización 11J, en Cuba hay al menos 760 personas encarceladas por motivos políticos, incluidas 358 detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir libertad y cambios políticos.

A finales de febrero, Trump también mencionó la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al señalar que el país atraviesa una situación económica complicada mientras mantiene conversaciones con Washington.

