A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 13 de marzo de 2026

| 06:50 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Atentado contra sinagoga israelí en Michigan Estados Unidos

✔️ Plan B de Reforma Electoral implica cambios constitucionales: Monreal

✔️ Pobladores celebran el cumpleaños del Popocatépetl

✔️ Arzobispo exorciza templo en San Luis Potosí

✔️ Microsismos en Abasolo, Guanajuato, desprenden rocas en el cerro “Brinco del Diablo”

✔️ NASA alista nueva misión a la Luna con el Artemis ll

