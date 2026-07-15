Cuba restablece energía eléctrica tras un nuevo apagón; suman diez cortes por crisis energética

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La isla enfrenta problemas por infraestructura obsoleta. Foto: AFP.

Este miércoles, Cuba restableció la energía eléctrica después de un quinto apagón generalizado en esta isla que resiste la falta de combustible y el colapso de su infraestructura energética.

La AFP indicó que el pasado 14 de julio, antes del mediodía, el suministro eléctrico quedó suspendido. Una avería provocó un desequilibrio “brusco” entre la generación y la demanda de energía.

El servicio se restableció por la noche de ese mismo día y quedó reconectado este miércoles a las 07:00 horas locales, según la empresa estatal de electricidad UNE.

Se trata del tercer apagón en menos de diez días, así como quinto apagón nacional desde que inició el 2026 y el décimo desde finales del 2024.

En la semana anterior ocurrieron dos cortes generalizados. La compañía eléctrica tardó más de 24 horas en restablecer el servicio eléctrico en toda Cuba, aunque hubo más apagones por baja producción de energía.

De acuerdo con AFP, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana. En cambio, al interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

Las causas de los apagones

Cuba sufre constantemente de cortes de energía generalizados o parciales por su deficiente infraestructura y por escasez de combustible.

“Eso ocurre fundamentalmente por la situación que tiene nuestro sistema eléctrico, agudizada después de la orden de Estados Unidos”, declaró el martes el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en conferencia de prensa.

Y es que, Washington mantiene un embargo en la isla desde 1962. Sin embargo, en enero de este 2026, Donald Trump impuso un bloqueo petrolero. Solo ha permitido el arribo de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo, empeorando la crisis energética.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, insistió en que hay una “total ausencia de combustible”. Además, el gobierno no tiene piezas de repuesto para sus termoeléctricas, lo que agrava la situación.

Mientras tanto, las familias sufren las consecuencias de estos apagones. María Caridad Álvarez, una ama de casa de 62 años, dijo a la AFP que la crisis “le va matando el entusiasmo al ser humano de vivir y hacer algo por esto (por la revolución)”.

Los habitantes de los barrios más afectados suelen golpear cacerolas o prender fuego a los cúmulos de basura en las calles en señal de protesta.

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