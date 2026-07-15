Cifra de muertos por sismos en Venezuela ya rebasa los 4 mil 700; heridos siguen en 16 mil 740

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Campamento de desplazados por los sismos en Maiquetía. Foto: Reuters

Las autoridades de Venezuela elevaron este martes a más de 4 mil 700 los muertos por el doble terremoto de 7.5 y 7.2 registrado en el país a finales de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16 mil 740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, detalló en un mensaje publicado en redes sociales que 4 mil 734 personas han muerto y 16 mil 740 personas resultaron heridas por los sismos del pasado 24 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

El último parte oficial remitido por las autoridades señala que 6 mil 462 personas han sido rescatadas y eleva a 20 mil 903 las personas que se encuentran en campamentos provisionales y a 17 mil 907 las que se han quedado sin vivienda.

Las autoridades indicaron además que aún hay 2 mil 471 rescatistas internacionales y 30 mil 989 efectivos desplegados sobre el terreno, mientras que el número de voluntarios ha aumentado a 31 mil 050.

Fruto de los sismos, seguidos de mil 275 réplicas, han sido atendidos un total de 33 mil 652 pacientes, de acuerdo con los datos de Caracas.

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