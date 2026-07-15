Trump defiende retenes migratorios pese a muertes de migrantes durante operativos del ICE

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FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe mantener los controles carreteros como parte de su estrategia contra la migración irregular, pese a la muerte de dos migrantes en operativos ocurridos en los últimos días.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que los retenes son una de las herramientas “más importantes y efectivas” para combatir el crimen y la inmigración ilegal, al tiempo que rechazó las críticas de la oposición demócrata.

Trump insiste en mantener los retenes migratorios

Trump sostuvo que su administración no eliminará los controles de tránsito realizados por agentes del ICE, al considerar que han contribuido a reducir los índices delictivos en Estados Unidos.

“Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo”, escribió el presidente, quien también aseguró que la delincuencia ha disminuido de manera significativa durante su gobierno.

Controles del ICE generan polémica tras dos muertes

Las declaraciones del mandatario se producen después de que un ciudadano colombiano de 26 años muriera el lunes tras recibir disparos de un agente del ICE en el estado de Maine.

El caso se suma al fallecimiento de un migrante mexicano ocurrido la semana pasada en Houston, Texas. En ambos incidentes, las autoridades estadounidenses señalaron que los agentes accionaron sus armas luego de que los conductores presuntamente intentaran escapar utilizando sus vehículos.

Tras estos hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó la suspensión temporal de los retenes en carreteras y calles, además de iniciar investigaciones internas para esclarecer ambos casos.

México y Colombia reaccionan a los operativos

El Gobierno de México informó recientemente que 17 ciudadanos mexicanos han fallecido durante operativos de detención o bajo custodia migratoria desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, por lo que anunció acciones legales en Estados Unidos contra las autoridades responsables.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un “asesinato” la muerte del ciudadano colombiano ocurrida en Maine y pidió que el caso sea investigado.

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