Trump lanza nueva amenaza contra Irán: la próxima semana atacará centrales eléctricas y puentes si no hay negociación

GENERANDO AUDIO...

Trump lanza nueva amenaza contra Irán. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la próxima semana ampliará los ataques contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes, en caso de que Teherán no acepte negociar un acuerdo. La declaración ocurre en medio de una nueva escalada del conflicto, mientras las fuerzas estadounidenses mantienen operaciones militares por cuarto día consecutivo.

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que los bombardeos continuarán si Irán no se sienta a la mesa de negociación.

¿Qué dijo Trump sobre los ataques a Irán?

El mandatario afirmó que la ofensiva militar se intensificará durante los próximos días, pues amagó con que el escenario se “pone realmente mal para ellos”.

“La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump agregó que Estados Unidos destruirá la infraestructura energética y de transporte iraní si no hay avances en las negociaciones.

“Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Además, al ser cuestionado sobre la duración de los ataques de EE.UU. a Irán, Trump fue tajante al responder que se prolongarán tanto como él lo quiera.

“Seguirán hasta que yo diga que es suficiente”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen mientras las fuerzas de Estados Unidos realizan ataques sobre Irán por cuarto día consecutivo y reanudan un bloqueo naval contra los puertos del país.

Además, el alto al fuego alcanzado entre ambas partes el pasado 17 de junio dejó de estar vigente, lo que ha incrementado la tensión en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.