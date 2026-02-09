Cuba se queda sin turbosina y anuncia cambios en vuelos; agradece a México envío de ayuda humanitaria

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Cuba informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedó suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética, por lo que habrá cambios en los vuelos, según anunció a la AFP un ejecutivo de una compañía europea.

“La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel (turbosina), el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00:00, hora local”, indicó bajo condición de anonimato el ejecutivo de una aerolínea europea, que habló en francés.

Este último precisó que, por ahora, la medida se anuncia por un periodo de un mes y que obligará a las compañías que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una “escala técnica” en los vuelos de regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno.

Los vuelos regionales en Cuba deberían poder continuar sus conexiones con normalidad, precisó la fuente.

La compañía Air France en La Habana indicó a la AFP que mantiene su ruta con una escala técnica prevista en otro país del Caribe.

Cuba agradece envío de ayuda humanitaria a México

Mediante un mensaje en redes sociales, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, agradeció al Gobierno de México el envío de ayuda humanitaria a la isla.

“Gracias México, por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió el mandatario.

El domingo, México envió de más de 814 toneladas de víveres a Cuba a bordo de dos buques de la Marina armada que zarparon del puerto de Veracruz.

Los víveres incluyen, entre otros, leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Más cambios en Cuba tras fin de suministro de petróleo

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela por la caída de Nicolás Maduro.

El gobierno cubano anunció el pasado viernes una batería de medidas de emergencia, entre ellas, la semana laboral de cuatro días y el teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible para hacer frente a la crisis energética.

También se anunció una reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.

En el ámbito educativo, las jornadas de clases serán más cortas y las universidades funcionarán en modalidad semipresencial. Estas medidas deben permitir ahorrar combustible para favorecer “la producción de alimentos y la producción de electricidad” y posibilitar “la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas”, declaró el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en la televisión estatal.

Tras cortar los envíos desde Venezuela a raíz de la captura de Maduro a comienzos de enero, Donald Trump firmó la semana pasada un decreto para que Estados Unidos imponga aranceles a los países que venden petróleo a La Habana.

Asimismo, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba como lo ha hecho desde 2023.

Para justificar su política, Washington invoca una “amenaza excepcional” que, según afirma, representa Cuba. La isla dice que Trump los quiere “asfixiar”.

