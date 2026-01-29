Frenan intento de izar bandera de EE.UU. en Groenlandia en medio de negociaciones clave

GENERANDO AUDIO...

Un video difundido en redes sociales muestra el fallido intento de una persona por izar la bandera de Estados Unidos en Nuuk, capital de Groenlandia, frente a un centro cultural, acción que, de acuerdo con RT en español, fue impedida por personas presentes en el lugar antes de que se concretara.

El medio citado reportó que, posteriormente, agentes policiales acudieron al sitio y el caso quedó bajo investigación.

Información de la AFP refiere que el intento de izar la bandera se trató, en realidad, de una sátira del comediante alemán Maxi Schafroth el 28 de enero de 2026, aunque no hay información sobre si en realidad fue detenido.

Negociaciones clave entre Dinamarca y EE.UU. por Groenlandia

En paralelo al incidente, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmó este jueves sentirse “más optimista” tras mantener conversaciones “muy constructivas” con Estados Unidos sobre Groenlandia, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia AFP.

“Hemos tenido ayer la primera reunión de alto nivel en Washington sobre el tema groenlandés”, señaló Rasmussen antes de un encuentro de la Unión Europea en Bruselas, al destacar que el diálogo se desarrolló en un ambiente positivo y que ya se prevén nuevas reuniones.

El canciller danés aclaró que los asuntos no están resueltos, pero subrayó que el tono del diálogo ha mejorado. “Hoy soy un poco más optimista que hace una semana”, dijo.

Las conversaciones se dan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás la semana pasada en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

“Hubo un desvío. Las cosas estaban escalando, pero ahora estamos de nuevo en el buen camino”, afirmó el jefe de la diplomacia danesa, en referencia a la reciente tensión generada por las declaraciones del mandatario estadounidense.

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia sumieron a la OTAN en su peor crisis en años, según AFP. No obstante, el presidente estadounidense dejó de lado esa postura tras asegurar que alcanzó un acuerdo “marco” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia de Estados Unidos.

Rasmussen destacó que Dinamarca comparte las preocupaciones de seguridad de Washington en el Ártico y aseguró que el tema debe resolverse mediante una cooperación estrecha.

Como parte del acercamiento con Estados Unidos, se espera que la OTAN refuerce sus actividades en el Ártico, mientras que Dinamarca y Groenlandia podrían renegociar con la administración Trump el tratado de 1951 sobre el despliegue de tropas estadounidenses en la isla.

