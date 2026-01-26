Cuba y el petróleo importado: cómo lo paga y qué países se lo suministran

GENERANDO AUDIO...

La producción de petróleo en Cuba es insuficiente. Foto: AFP

Cuba depende en extremo del petróleo extranjero para mantener funcionando su sistema eléctrico y evitar apagones prolongados, pues su producción local es insuficiente y enfrenta restricciones financieras severas. La isla no tiene acceso pleno a los mercados internacionales, lo que obliga a recurrir a contratos, acuerdos bilaterales y mecanismos de pago fuera del mercado tradicional.

La reducción de suministros desde aliados como México y Venezuela ha profundizado una crisis energética que se traduce en cortes de luz y escasez de combustibles. Estos envíos no se pagan como en transacciones comerciales normales, sino mediante mecanismos que vinculan alianzas políticas, financiamiento diferido o cooperación en servicios, lo que sostiene el abastecimiento a pesar de la falta de liquidez del Gobierno cubano.

Por qué Cuba depende del petróleo importado

Cuba produce una fracción de lo que consume: estimaciones señalan que sólo alrededor de 40 mil de los cerca de 110 mil barriles diarios (bpd) que requiere para sus necesidades energéticas básicas provienen de la producción interna, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) y estudios independientes. El 60 % del combustible que se consume en la isla es importado, y buena parte se utiliza en las termoeléctricas que generan electricidad.

La producción local está limitada por yacimientos de baja calidad, infraestructura obsoleta y la falta de inversión extranjera significativa, lo que impide que la isla alcance la autosuficiencia energética. Esto obliga a la isla a adquirir crudo y derivados en el extranjero para sostener la generación eléctrica, el transporte y otras necesidades básicas.

¿Cómo paga Cuba el petróleo con recursos limitados?

Debido a las sanciones y bloqueos económicos, Cuba no tiene acceso amplio a los mercados financieros internacionales ni a instrumentos de crédito convencionales, por lo que sus pagos por petróleo importado no siempre se realizan con dinero en efectivo o en contratos tipo spot (pago inmediato). En lugar de ello, ha recurrido a una combinación de mecanismos financieros y políticos, que incluyen:

Acuerdos bilaterales y cooperación política: durante décadas, Cuba recibió petróleo en condiciones favorables de aliados ideológicos y políticos, principalmente Venezuela y en el pasado la URSS , bajo acuerdos de pago diferido. Informes históricos sugieren que parte del combustible se entregaba con plazos amplios para el pago e incluso con tasas de interés bajas, alivianando la carga financiera para La Habana.

durante décadas, en condiciones favorables de y , bajo acuerdos de pago diferido. Informes históricos sugieren que parte del combustible se entregaba con plazos amplios para el pago e incluso con tasas de interés bajas, alivianando la carga financiera para La Habana. Compromisos fuera de mercado: en ciertos casos, el pago puede estar ligado a acuerdos de cooperación más amplios o al intercambio de servicios y personal, como asistencia médica, educación u otras formas de cooperación estatal que sustituyen parcialmente una transacción comercial financiera directa.

en ciertos casos, el o al intercambio de servicios y personal, como asistencia médica, educación u otras formas de cooperación estatal que sustituyen parcialmente una transacción comercial financiera directa. Financiamiento diferido: algunos suministros pueden implicar pagos pospuestos o créditos otorgados por países aliados, que permiten a Cuba posponer el desembolso de fondos que no posee en el corto plazo.

Estos mecanismos son posibles porque los países proveedores han privilegiado relaciones políticas estratégicas sobre transacciones puramente comerciales.

Principales países que suministran petróleo a Cuba

México: actualmente proveedor clave

En 2025, México se consolidó como uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba tras la reducción de envíos desde Venezuela, llegando a representar cerca del 44 % del total de importaciones de crudo del país caribeño.

Entre enero y marzo de 2025, México suministró un promedio de 19 mil 600 barriles diarios de crudo y 2 000 bpd de productos petrolíferos, según reportes revisados por medios especializados.

Estos envíos han sido descritos por funcionarios mexicanos como parte de contratos formales o ayuda humanitaria, aunque los términos financieros específicos no siempre son públicos.

Venezuela: histórico aliado petrolero

Venezuela fue durante décadas el principal proveedor de petróleo a Cuba bajo acuerdos bilaterales impulsados por sus gobiernos, suministrando volúmenes significativos que, según análisis de datos de exportación, alguna vez llegaron a ser superiores a los 100 mil bpd.

En 2025, sin embargo, sus envíos se redujeron notablemente, situándose en torno a 35 mil bpd, según un informe de The New York Times, como consecuencia de la situación económica en ese país y las presiones externas. Para enero de 2026 este suministro fue cortado con la captura de Nicolás Maduro.

Otros proveedores

Aunque en menor medida, Rusia y China han estado presentes en diferentes momentos como proveedores o apoyos logísticos para el crudo importado por Cuba, aunque no al nivel de México y Venezuela en el contexto reciente.

También otros países del bloque latinoamericano como Colombia y Trinidad y Tobago, han enviado ayuda humanitaria en la que se incluye petróleo y combustible, principalmente en desastres naturales.

Históricamente, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética suministró petróleo en condiciones altamente favorables, transformando la estructura energética de Cuba hasta la disolución del bloque socialista a principios de los años 1990.

La crisis actual de Cuba y sus efectos energéticos

Los datos más recientes muestran que la caída de importaciones de crudo y combustibles en 2025 ha sido marcada, con un descenso de más de un tercio en el volumen total entre enero y octubre, pasando de unos 69 mil 400 bpd registrados en 2024 a alrededor de 45 mil 400 bpd, debido a reducciones en los envíos desde México y Venezuela, según un informe de Reuters.

Esta disminución ha tenido un impacto directo en la capacidad de Cuba de aliviar sus apagones y mantener su infraestructura eléctrica operativa, agravando la crisis energética y económica que enfrenta el país tras años de sanciones, limitaciones financieras y escasez de divisas.

