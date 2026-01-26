La mayor incautación de cocaína: Portugal decomisa casi 9 toneladas en narcosubmarino

GENERANDO AUDIO...

Decomiso en narcosubmarino. Foto: AFP | Polícia Judiciária Portuguesa

Las autoridades de Portugal anunciaron la incautación de casi nueve toneladas de cocaína a bordo de un submarino interceptada frente al archipiélago de las Azores, en lo que representa la mayor incautación de droga en la historia del país.

Una portavoz de la Policía Judicial calificó el decomiso como uno de los mayores realizados en Portugal.

“Es la mayor incautación de cocaína jamás realizada en Portugal”, declaró una portavoz de la policía judicial.

Decomiso en narcosubmarino. Foto: AFP | Polícia Judiciária Portuguesa

¿De dónde venía el narcosubmarino?

De acuerdo con la Policía Judicial portuguesa, el narcosubmarino procedía de América Latina y transportaba el cargamento de las casi nueve toneladas de cocaína con destino a Europa.

Autoridades destacaron que durante la operación fueron detenidas cuatro personas. Tres hombres de nacionalidad colombiana y uno originario de Venezuela.

Autoridades detallaron operativo contra narcosubmarino

La Policía Judicial portuguesa explicó que el narcosubmarino fue interceptado aproximadamente a 430 kilómetros del archipiélago de las Azores, en una operación realizada “en los últimos días”.

Según el reporte oficial, la operación se llevó a cabo en condiciones meteorológicas adversas, lo que complicó las maniobras de aseguramiento.

Durante la intervención, el submarino terminó hundiéndose, lo que provocó la pérdida de 35 de los aproximadamente 300 fardos de droga que transportaba. No obstante, la mayor parte del cargamento fue recuperada por las autoridades.

Decomiso en narcosubmarino. Foto: AFP | Polícia Judiciária Portuguesa

El operativo contó con la colaboración de la Marina y la Fuerza Aérea de Portugal, así como con el apoyo de autoridades de Estados Unidos y Reino Unido, como parte de los mecanismos de cooperación internacional contra el narcotráfico.

Las investigaciones continúan para determinar la red criminal responsable, así como el destino final del cargamento y posibles vínculos con organizaciones delictivas transnacionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.