Danubio seco obliga a Hungría a apagar su única central nuclear tras 44 años

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Foto: AFP

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, anunció el domingo la detención de la única central nuclear del país, por primera vez en 44 años, debido al nivel excesivamente bajo del agua en el río Danubio.

“Debido a la nueva baja del nivel de aguas del Danubio, una de las dos últimas unidades de producción de la central nuclear de Paks será detenida a la 01:30 de la mañana” del domingo, publicó Magyar en X.

Due to the further drop in the Danube's water level, one of the last two generating units at the Paks Nuclear Power Plant will be shut down at 1:30 a.m. As a result, the plant's output will fall to just 240 megawatts, and tomorrow it will be completely shut down for the first… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 1, 2026

“La producción de la central bajará así a solamente 240 megavatios, y será completamente detenida mañana por primera vez en 44 años”, añadió el jefe de gobierno.

Situada a unos 100 kilómetros al sur de Budapest, la central de Paks suministra cerca de 40% de la producción anual de electricidad del país.

El operador de la central, cuyos cuatro reactores construidos con tecnología de la era soviética son enfriados con agua bombeada del Danubio, advirtió el viernes que el bajo nivel del río podría obligar a detener la planta.

Pues el Danubio está en niveles mínimos a su paso por Budapest y otras ciudades húngaras, por efecto de la sequía. Apenas 27 centímetros de profundidad en Budapest (el dato más bajo desde que se hacen mediciones) se han medido hoy poco después del medio día. 14 en Baja. pic.twitter.com/U2viMV7rrc — Yurii Kazakov (@YuriiKazakov) July 28, 2026

Las aguas del Danubio han alcanzado en algunos lugares un nivel históricamente bajo, debido a la prolongada falta de lluvias y el calor extremo que afecta a Europa.

Para los próximos días se esperan temperaturas de 40 ºC a 42 ºC en este país de Europa central, lo que podría agravar la situación del río.

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