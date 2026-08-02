Trump suspende ataques contra Irán, pero urge a acelerar acuerdo de paz

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Fotos: AFP/Archivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que accedió a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que, indicó, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitaron el fin de cualquier acción armada tras alcanzarse un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien exigió a la parte iraní celeridad en la conclusión del pacto, amenazando con una capacidad de respuesta militar “nunca vista” desde 1945.

“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial“, sostuvo el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que decidió “cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero”.

En el mismo mensaje, Trump explicó que su decisión de no poner en marcha una nueva ofensiva de gran envergadura contra Irán pasa necesariamente por la rúbrica de un acuerdo que, según detalló, contemplaría “la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní”.

El presidente estadounidense también afirmó que Israel respalda este planteamiento, concluyendo su mensaje con un llamado a culminar las negociaciones: “Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra! ¡Gracias por su atención!”.

La publicación llega tras un nuevo cruce de declaraciones y amenazas entre representantes de los gobiernos estadounidense e iraní, que tuvieron lugar durante las últimas horas en plena escalada de tensión regional.

En este contexto, las autoridades iraníes advirtieron que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país y defendieron la necesidad de reforzar sus capacidades militares, todo ello tras el anuncio el viernes de ataques a dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la “escolta aérea” de Estados Unidos.

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