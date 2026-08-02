Tiroteo en restaurante de hamburguesas en Estados Unidos deja 3 muertos, entre ellos el atacante

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Al menos tres personas murieron y dos resultaron heridas este sábado en un tiroteo registrado en la localidad de Twin Falls, en el estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, donde el atacante fue hallado sin vida, según informaron las autoridades locales.

“El presunto autor de los disparos en este incidente falleció, se encontraba cerca del lugar de los hechos y estamos trabajando para determinar su identidad y los motivos que lo impulsaron a hacerlo”, declaró el jefe de Policía local, Matthew Hicks, quien no detalló si fueron las fuerzas de seguridad quienes abatieron al atacante.

WATCH: Video reportedly shows one of the two believed suspects opening fire with what appears to be an AR-style rifle in a parking lot in Twin Falls, Idaho. No word on casualties. pic.twitter.com/eBo3zagILN — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Asimismo, Hicks agregó que había “varias personas recibiendo tratamiento por lesiones” en un hospital local y que los investigadores intentan entrevistar a “cientos de personas” que se encontraban en la zona, las inmediaciones de un resturante de la cadena In-N-Out, al momento del tiroteo.

“Tenemos literalmente cientos de personas que, de una forma u otra, se encontraban en las inmediaciones de este restaurante en ese momento y que están siendo entrevistadas en este preciso instante”, matizó.

La policía ha cerrado carreteras y un puente cercano durante el operativo y ha pedido a los residentes que se mantengan alejados de la zona. La situación se desencadenó alrededor de las 14:30 hora local.

Imágenes de video publicadas en medios locales mostraron lo que parecía ser un hombre joven con un arma larga fuera del restaurante.

BREAKING: Active shooter reported near the In-N-Out Burger at Canyon Rim in Twin Falls, Idaho; according to police. pic.twitter.com/RbWtWahDq8 — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Otro video publicado en redes sociales mostró a personas que huían del lugar.

Twin Falls es una ciudad de unos 56 mil habitantes en el sur de Idaho, a unos 290 kilómetros al noroeste de Salt Lake City.

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