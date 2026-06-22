Abelardo de la Espriella: ¿quién es el presidente electo de Colombia respaldado por EE. UU. y Trump?

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: AFP.

Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente electo de Colombia luego de derrotar al candidato de izquierda Iván Cepeda en una segunda vuelta que definió al sucesor del presidente Gustavo Petro. El abogado de 47 años alcanzó la victoria con una campaña centrada en propuestas relacionadas con seguridad, economía y críticas a los partidos tradicionales.

Conocido como “El Tigre”, De la Espriella construyó su carrera pública como abogado y empresario antes de incursionar en la política electoral. Durante la campaña destacó por sus referencias al patriotismo y por presentar su candidatura como una alternativa frente a la clase política tradicional.

¿Quién es Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia?

Abelardo de la Espriella nació en la región Caribe de Colombia y se presenta como integrante de una familia dedicada a la ganadería. Además de su nacionalidad colombiana, posee ciudadanía estadounidense, un aspecto que ha generado atención durante su carrera política.

Antes de llegar a la presidencia, desarrolló una trayectoria como abogado y empresario. En distintas intervenciones públicas afirmó haber residido en Florencia, Italia, donde aseguró que mantenía una vida dedicada a sus actividades privadas antes de regresar a Colombia para participar en política.

Padre de cuatro hijos, De la Espriella también ha señalado que sus principios están ligados a valores judeocristianos. A lo largo de la campaña destacó su intención de implementar medidas enfocadas en combatir a grupos criminales y organizaciones armadas.

Su imagen pública estuvo acompañada por eventos masivos, presencia constante en redes sociales y una narrativa orientada a presentarse como un candidato ajeno a las estructuras tradicionales de poder.

Relación con Donald Trump y propuestas de gobierno

Uno de los aspectos más comentados de la figura de Abelardo de la Espriella ha sido su cercanía con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El mandatario electo ha expresado admiración por Trump y también ha mencionado como referencias políticas a Javier Milei y Nayib Bukele.

Durante la campaña presidencial, sostuvo que busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos e Israel en materia de seguridad. Asimismo, planteó una reducción del tamaño del Estado, la construcción de centros penitenciarios de gran capacidad y una estrategia enfocada en el combate a las organizaciones criminales.

De la Espriella también manifestó su intención de revisar instituciones derivadas del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Entre sus propuestas destacó la aplicación de medidas más estrictas contra quienes participen en actividades delictivas.

El ahora presidente electo mantuvo además una presencia constante en plataformas digitales, donde difundió contenidos relacionados con sus actividades empresariales y su campaña política. También ha señalado su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, una de las figuras más influyentes de la derecha colombiana.

La victoria de Abelardo de la Espriella marca el inicio de una nueva etapa política en Colombia, tras una elección en la que el discurso de seguridad, la reducción del Estado y las referencias a líderes conservadores internacionales ocuparon un lugar central en el debate público.

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