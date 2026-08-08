Abelardo de la Espriella: así fue la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia

GENERANDO AUDIO...

Abelardo de la Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia durante una ceremonia realizada en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. El nuevo mandatario llegó por la tarde a la Universidad Santiago de Cali, donde se realizó el acto de posesión, al que acudieron jefes de Estado y otras figuras internacionales.

Tras la ceremonia, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde ofreció su primer discurso presidencial ante las Fuerzas Militares de Colombia. La decisión de realizar ahí su primer mensaje marcó una ceremonia distinta a la tradición de presentar el primer discurso ante el Congreso.

Abelardo de la Espriella anuncia medidas contra grupos criminales

Durante su mensaje, el presidente Abelardo de la Espriella adelantó que su gobierno publicará un listado de los grupos que considera narcoterroristas, con el objetivo de proporcionar herramientas a la Fuerza Pública para combatir a las organizaciones criminales.

El mandatario también habló de seguridad, salud, atención a jóvenes y madres, así como de medidas económicas. Entre ellas mencionó la eliminación del impuesto al patrimonio y anunció que firmaría un decreto para congelar el gasto público.

Otro de los temas abordados fue la cooperación internacional. De la Espriella señaló que las fronteras de Colombia no deben convertirse en refugio para personas que busquen evadir responsabilidades por hechos de corrupción cometidos durante sus gobiernos.

La ceremonia contó con la presencia de distintas personalidades internacionales, entre ellas el presidente de Argentina, Javier Milei: el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; el rey de España, Felipe VI; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Nuevo presidente de Colombia encabezará consejo de seguridad en Cali

Después de su discurso ante las Fuerzas Militares, De la Espriella tiene previsto encabezar su primer consejo de seguridad en Cali.

El encuentro se realizará en el Valle del Cauca, una región en la que el nuevo gobierno ha colocado la seguridad como uno de sus principales temas durante el inicio de su administración.

La toma de posesión de De la Espriella se realizó en Cali y no en Bogotá, una decisión que convirtió a la ciudad en el centro de las actividades oficiales por el inicio del nuevo gobierno colombiano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento