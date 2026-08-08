Tras toma de posesión de De la Espriella, EE. UU. anuncia mil millones de dólares para Colombia

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Mil millones de dólares serán empleados para seguridad de Colombia. Foto: Reuters

Estados Unidos anunció un paquete de mil millones de dólares para seguridad en Colombia, luego de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, realizada el 7 de agosto. El anuncio fue incluido en un comunicado de la administración de Donald Trump, que busca reforzar la cooperación con el nuevo gobierno colombiano.

La delegación estadounidense que acudió a la toma de posesión estuvo encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche. De acuerdo con Washington, los recursos forman parte de una estrategia para combatir a organizaciones del narcotráfico y otros grupos criminales, además de fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

¿En qué se utilizarían los mil millones de dólares?

El paquete de seguridad contempla apoyar a las fuerzas de seguridad colombianas con tecnología estadounidense, mejorar el uso de recursos destinados a defensa y aumentar la coordinación de operaciones entre ambos países.

Estados Unidos también plantea ampliar las acciones contra el narcotráfico, particularmente mediante:

Erradicación de cultivos de coca .

. Interceptación de cargamentos de cocaína .

. Congelamiento de bienes vinculados con organizaciones criminales.

vinculados con organizaciones criminales. Persecución de quienes financien a estos grupos .

. Cooperación en materia de seguridad fronteriza.

La administración Trump también señaló que busca apoyar la recuperación de zonas que anteriormente estuvieron bajo control de grupos armados, mediante acciones de seguridad, justicia, inversión y desminado.

Washington también busca reforzar la relación económica

El anuncio no se limita al tema de seguridad. Estados Unidos planteó abrir un nuevo diálogo con Colombia para impulsar inversiones, comercio e infraestructura.

Entre las áreas contempladas están los sectores de energía, minerales críticos, infraestructura digital y puertos.

La propuesta también incluye conectar a pequeñas y medianas empresas colombianas con compradores estadounidenses e incorporarlas a cadenas de suministro relacionadas con Estados Unidos.

Energía nuclear y desastres naturales también están en la agenda

La cooperación entre ambos países podría extenderse a la energía nuclear con fines civiles, de acuerdo con el comunicado estadounidense.

Washington también plantea participar en fondos internacionales de ayuda y futuros programas de asistencia para comunidades colombianas que puedan resultar afectadas por inundaciones, sequías y otros fenómenos relacionados con El Niño.

El gobierno de Trump señaló que la nueva etapa de cooperación busca reforzar la seguridad y las relaciones económicas entre Estados Unidos y Colombia, después de la llegada del nuevo gobierno encabezado por De la Espriella.

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