DEA señala a Petro como “objetivo prioritario”, según NYT; Colombia responde

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Gustavo Petro, señalado como objetivo prioritario por DEA: NYT. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las versiones difundidas por el medio de Estados Unidos The New York Times que lo señala como un supuesto “objetivo prioritario” de la DEA, en el marco de una presunta investigación por vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con dicho medio, estarían indagando posibles relaciones del mandatario con grupos delictivos. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre estas acusaciones.

Petro niega vínculos con el narcotráfico

A través de sus redes sociales, Gustavo Petro desmintió categóricamente los señalamientos y aseguró que durante su trayectoria política no ha tenido relación alguna con organizaciones criminales.

El mandatario afirmó que no existe ninguna investigación formal en su contra en Colombia por este tipo de delitos y sostuvo que, por el contrario, ha dedicado parte de su vida a denunciar los nexos entre el narcotráfico y actores políticos.

También reiteró que durante sus campañas políticas ha mantenido una postura estricta de no aceptar recursos de origen ilícito, incluyendo financiamiento proveniente del narcotráfico.

Embajada de Colombia en EE. UU. rechaza acusaciones

Por su parte, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que calificó las versiones como información no verificada y sin sustento legal.

La representación diplomática señaló que las publicaciones se basan en fuentes anónimas y que ninguna autoridad competente ha confirmado investigaciones formales contra el presidente colombiano.

Asimismo, destacó que la trayectoria de Petro ha estado marcada por su postura contra el crimen organizado, incluyendo acciones y denuncias en contra del narcotráfico tanto en Colombia como durante su exilio.

Un señalamiento político previo a elecciones

El señalamiento surge a pocos días de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, lo que ha incrementado la atención sobre el caso y el impacto de estas versiones en el escenario político.

El Gobierno colombiano reiteró su compromiso con el Estado de derecho, el respeto al debido proceso y la cooperación internacional, al tiempo que pidió abordar este tipo de información con cautela y responsabilidad.

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