Incendio en fábrica de Corea del Sur deja al menos 50 heridos

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Incendio en fábrica de Corea del Sur deja 50 heridos. FOTO: Reuters

Al menos 50 personas resultaron heridas, incluidas 35 de gravedad, tras un incendio en una fábrica automotriz en Corea del Sur, ocurrido este viernes 20 de marzo en la ciudad de Daejeon, en el centro del país, confirmaron autoridades locales.

El siniestro se registró alrededor de las 13:15 horas (hora local), lo que provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia. Debido a la magnitud del fuego, los Bomberos emitieron una orden de movilización a nivel nacional, al considerar que las llamas superaban la capacidad de respuesta local.

Incendio en fábrica de Corea del Sur deja decenas de heridos

El incendio en la fábrica automotriz en Daejeon obligó a desplegar todos los recursos disponibles. El primer ministro Kim Min Seok ordenó al Ministerio del Interior y a los Bomberos utilizar personal y equipo a nivel nacional para controlar la situación. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales, según reportes de la agencia Yonhap.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia ante el riesgo que representaba la expansión del fuego dentro de las instalaciones industriales. La decisión de escalar la respuesta refleja la gravedad del incidente y el impacto en los trabajadores presentes en el lugar.

El Gobierno surcoreano instruyó una intervención inmediata para contener el incendio y atender a los heridos. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para evitar que el fuego se propague y para brindar atención médica a los afectados.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles daños estructurales en la fábrica. Las investigaciones continuarán en las próximas horas.

La prioridad de las autoridades es controlar completamente el siniestro y garantizar la seguridad en la zona industrial.

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