Trump llama “cobardes” a aliados de OTAN por no intervenir militarmente en estrecho de Ormuz

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El mandatario ha presionado a la OTAN de distintas formas. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus amagos contra sus aliados de la OTAN, a quienes ahora llamó “cobardes” por no atender su llamado a usar personal militar para permitir el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.

A través de Truth Social, el mandatario republicano publicó que sus aliados europeos “no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo.

Aseguró que la intervención militar sería “tan fácil” de hacer para la OTAN, pues implica poco riesgo. El presidente de Estados Unidos agregó lo siguiente: “¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!”.

Lo anterior ocurre, después de que seis países de la OTAN manifestaron su disposición a colaborar para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque no se comprometieron a emprender una acción naval, como pide Donald Trump.

Los amagues de Donald Trump en la guerra de Medio Oriente

En las últimas semanas, Donald Trump ha presionado de distintas formas a la OTAN para que intervenga con ayuda militar en el estrecho de Ormuz.

Recientemente, el presidente estadounidense dijo que no necesitaba ayuda militar para liberar dicha ruta marítima y evitar que siga aumentando el precio del petróleo.

Sin embargo, poco después, amenazó en Truth Social con dejar solos a sus aliados de la OTAN si no intervenían.

OTAN, dispuesta a contribuir

El pasado 20 de marzo, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron estar dispuestas a “contribuir a los esfuerzos apropiados” para mantener abierto el estrecho de Ormuz, ante el cierre militar implementado por Irán como consecuencia a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

No obstante, evitaron comprometerse formalmente con alguna misión naval, según AFP. En cambio, Alemania e Italia descartaron cualquier operación si no disminuye la guerra de Medio Oriente.

En ese tenor, el pasado 16 de marzo, el portavoz de Alemania, Stefan Kornelius, declaró que “no existe el mandato para desplegar a la OTAN” en Medio Oriente.

“Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”, enfatizó.

Actualmente, el interés se concentra en el bloqueo del estrecho de Ormuz, debido a que por sus aguas circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, según Natural Earth.

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