Recomiendan home office y menos vuelos por alza de precios de energía por guerra en Medio Oriente

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Foto: AFP

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomendó aplicar medidas como el home office y evitar vuelos para reducir el impacto del alza en los precios de la energía, en medio de la crisis provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, informó este 20 de marzo desde París.

El organismo señaló que estas acciones buscan aliviar la presión económica sobre los consumidores, ante el incremento global de los costos de petróleo y combustibles.

AIE recomienda teletrabajo y menos vuelos por crisis energética

La AIE explicó que sus propuestas están dirigidas a gobiernos, empresas y hogares, con el objetivo de reducir el consumo energético de forma inmediata.

Entre las principales medidas destacan:

Impulsar el teletrabajo para reducir traslados

para reducir traslados Evitar viajes en avión cuando existan alternativas

cuando existan alternativas Reducir los límites de velocidad en autopistas al menos 10 km/h

Estas acciones buscan disminuir la demanda de combustible y, con ello, contener el impacto en los precios.

Guerra eleva precios de energía a nivel global

El organismo atribuyó el alza a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha generado preocupación por el aumento de la inflación en distintos países.

Como parte de la respuesta, la AIE activó el pasado 11 de marzo la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en su historia, con un total de 400 millones de barriles.

Estados Unidos aportó la mayor parte de este suministro para estabilizar el mercado energético.

Postura oficial de la AIE

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, explicó: “Recientemente hemos puesto en marcha la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia”.

Y añadió que el objetivo es ofrecer medidas concretas: “El informe ofrece un conjunto de acciones inmediatas que pueden adoptar gobiernos, empresas y hogares para proteger a los consumidores”.

La AIE continuará en coordinación con países productores y consumidores para enfrentar la volatilidad del mercado energético y mitigar los efectos en la economía global.

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