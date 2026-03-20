Costa Rica extradita a narcotraficante y exministro a Estados Unidos

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Son las primeras extradiciones tras una reforma constitucional. Foto: AFP

El gobierno de Costa Rica extraditó a Estados Unidos al exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y al presunto delincuente Edwin López Vega, para enfrentar cargos por presunto narcotráfico.

AFP indicó que la extradición se llevó a cabo este viernes 20 de marzo. Un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA) partió del aeropuerto Juan Santamaría de Alajuela, en Costa Rica, con destino a Texas.

Agentes antidrogas estadounidenses entregaron ante un juez a Celso Gamboa y a Edwin López, conocido como “Pecho de Rata”.

Se trata de las primeras personas que el gobierno de Costa Rica extradita a Estados Unidos tras la reforma constitucional del 2025 en Costa Rica que permitió la extradición de figuras nacionales por presunto narcotráfico y terrorismo.

En la terminal aérea, el fiscal general costarricense, Carlo Díaz, señaló que era un “día histórico”, pues los acusados “son personas de alto perfil”.

¿Por qué acusan de narcotráfico a Celso Gamboa y Edwin López?

Celso Gamboa ejerció como ministro de Seguridad durante el gobierno de Luis Guillermo Solías, en 2014.

Posteriormente, en febrero del 2015, asumió como fiscal general adjunto. Desempeñó hasta inicios del 2016, cuando fue nombrado magistrado de la Sala III.

Sin embargo, tras dejar el Poder Judicial, Celso Gamboa decidió a defender, mediante el Derecho, a personas ligadas a estructuras criminales, incluyendo al narcotráfico.

Medios de comunicación destacan los casos Turesky, Pancho Villa y el operativo Redención, en los que representó legalmente a presuntos delincuentes.

En consecuencia, el gobierno costarricense aprehendió a Celso Gamboa el 23 de junio del 2025, a petición de Estados Unidos.

En cambio, Edwin López fue detenido el 23 de junio del 2025 en Cahuita, provincia de Limón, por petición de Estados Unidos debido a una investigación por tráfico internacional de drogas. Sin embargo, “Pecho de Rata” ya había cumplido dos condenas por narcotráfico en Costa Rica.

La más importante ocurrió en 2015, cuando lo aprehendieron por su relación con un cargamento de más de 300 kilogramos de cocaína.

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