Delcy Rodríguez destituye al ministro de Defensa de Venezuela

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La presidenta de Venezuela destituye a Padrino. FOTO: AFP

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las ideologizadas fuerzas armadas durante más de una década.

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero del 2026. Su destitución se produce en medio de las celebraciones por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

“Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez en Telegram.

Momentos después, Padrino le agradeció por “todo el apoyo brindado”.

“Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, escribió Padrino en Telegram.

La mandataria encargada nombró en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.

Rodríguez anunció el mismo miércoles dos reemplazos para esos puestos.

Previamente, González encabezó el servicio de inteligencia (Sebin).

“Incorporarlo al gabinete es la continuidad del mismo aparato con otro título. No puede haber reinstitucionalización real mientras quienes dirigieron la represión conserven cuotas de poder”, denunció Provea, oenegé defensora de los derechos humanos.

Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte, Trabajo, Educación Universitaria y Cultura.

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