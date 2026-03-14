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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poner fin a las sanciones contra Venezuela durante una reunión en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel. El encuentro se realizó luego de que se cancelara la cita prevista entre Rodríguez y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Rodríguez hizo el planteamiento durante una reunión con representantes del gobierno colombiano que viajaron a la capital venezolana para sostener conversaciones con autoridades de Caracas.

Durante el encuentro, señaló que las sanciones aplicadas por Estados Unidos tienen efectos en la economía de Venezuela y también en otros países de América Latina.

Delcy Rodríguez pide a Trump levantar sanciones contra Venezuela

La mandataria venezolana afirmó que las medidas aplicadas por Washington afectan a distintos sectores económicos de la región. Durante la reunión, reiteró el llamado para que se eliminen las sanciones contra Venezuela.

Rodríguez señaló que estas medidas tienen impacto en la economía venezolana y en la de Colombia. El gobierno estadounidense ha relajado algunas restricciones con el objetivo de permitir actividades vinculadas al sector energético.

Horas antes del encuentro en Caracas, Estados Unidos anunció la flexibilización de ciertas medidas para permitir el aumento de la producción de fertilizantes. Para ello, autorizó tres nuevas licencias relacionadas con actividades de productos petroquímicos, incluidos componentes para fertilizantes.

Reunión entre Venezuela y Colombia aborda cooperación en seguridad y energía

El encuentro en Caracas fue encabezado por el canciller venezolano Yván Gil y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio. Ambas delegaciones incluyeron representantes de distintas áreas de gobierno.

Durante la reunión, las partes discutieron temas relacionados con cooperación en seguridad y energía. Al concluir el encuentro, Gil informó que se alcanzaron acuerdos para avanzar en rutas de trabajo entre ambos países.

Los cancilleres también anunciaron que volverán a reunirse el próximo 23 de abril en el puerto de Maracaibo.

La reunión se llevó a cabo luego de que se cancelara el encuentro entre Rodríguez y Petro. De acuerdo con una fuente de la delegación colombiana citada por AFP, la suspensión ocurrió por amenazas de seguridad en la zona fronteriza.

Venezuela y Colombia analizan seguridad fronteriza y narcotráfico

Rodríguez también planteó fortalecer el intercambio de inteligencia con Colombia para atender la situación de seguridad en la frontera común.

En la zona limítrofe operan distintos grupos armados vinculados al narcotráfico, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo insurgente mantiene presencia en áreas cercanas a la frontera entre ambos países.

Estados Unidos mantiene operativos contra el narcotráfico en América Latina y también busca limitar la presencia de actores comerciales en la región.

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