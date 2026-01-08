GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Colombia confirmó que el presidente Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodríguez, representante del régimen venezolano, en la Casa de Nariño, en Bogotá, como parte de los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida pacífica a la crisis política en Venezuela. El anuncio se hizo este 8 de enero de 2026, a través de un comunicado oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el comunicado, el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez se dará en el marco de una visita oficial y tendrá como objetivo avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación en Venezuela. El Gobierno colombiano subrayó que el diálogo es la vía principal para resolver conflictos en la región.

La información fue difundida luego de que el Dapre publicara en su cuenta oficial de X detalles sobre la agenda diplomática del presidente colombiano, incluida una reciente conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Llamada entre Petro y Trump: restablecer relaciones

El Dapre informó que Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente 50 minutos, en la que abordaron el restablecimiento de los canales diplomáticos y la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Durante la conversación, Trump invitó a Petro a retomar el diálogo directo entre ambos países y propuso una reunión preparatoria entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, con miras a concretar una visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca, en Washington D. C.

Según el comunicado oficial, la llamada fue gestionada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. El presidente Petro estuvo acompañado por integrantes del Gobierno colombiano, entre ellos la directora del Dapre, Angie Rodríguez; la canciller Yolanda Villavicencio; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y asesores presidenciales en materia jurídica y de relaciones internacionales.

