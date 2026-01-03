Vicepresidenta de Venezuela exige a Trump prueba de vida de Maduro tras desconocer su paradero

GENERANDO AUDIO...

Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Maduro. Fotos: Getty/AFP

La madrugada de este sábado 3 de enero, los Estados Unidos realizaron una intervención en diferentes ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas. Además de realizar diferentes detonaciones, se confirmó la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama venezolana, como lo informó Donald Trump por medio de su red social.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó al país que ahora mismo el gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama. Asimismo, exigió inmediatamente al presidente Trump que presente una prueba de vida que confirme el bienestar del mandatario y su esposa.

Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama 🇻🇪🗣️DELCY RODRÍGUEZ SE PRONUNCIA TRAS LA AGRESIÓN A VENEZUELA https://t.co/fguMulQ4lN pic.twitter.com/GLQOPqAyT1 — RT en Español (@ActualidadRT) January 3, 2026

Trump ha realizado el anuncio inicial en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que Maduro y su mujer han sido “trasladados fuera del país” después de “un ataque a gran escala” en una operación efectuada por las fuerzas estadounidenses.

De igual manera, Donal Trump efectuará una conferencia de prensa por la mañana en la que dará más detalles sobre la captura de Nicolás Maduro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.