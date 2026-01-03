Embajada de México en Venezuela pide a connacionales mantener calma tras ataques de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Embajada de México en Venezuela pide calma a compatriotas. Fotos: Getty/Cuartoscuro

La madrugada de este sábado 3 de enero, se reportaron detonaciones en Caracas, capital de Venezuela, las cuales fueron atribuidas a fuerzas armadas estadounidenses por parte del propio gobierno venezolano.

Tras esta aparente ofensiva de los Estados Unidos, de forma inmediata, la Embajada de México en Venezuela publicó una serie de recomendaciones para los connacionales que se encuentren en el país venezolano. Entre ellas, piden a los compatriotas mantener la calma, seguir indicaciones de las autoridades, además de tener a la mano documentos, agua y medicamentos.

Además, la Embajada de México en Estados Unidos compartió su número telefónico para reportar cualquier emergencia: 58 412-2524675

Venezuela denunció serie de ataques por parte de EE. UU.

En las primeras horas de este sábado, el gobierno de Venezuela denunció una serie de ataques aéreos por parte de Estados Unidos. Los hechos se suscitaron en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, los cuales calificaron como una “gravísima agresión militar”.

Asimismo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, mencionó que estos ataques ponen en riesgo la vida de la población y afectan la estabilidad de América Latina y el Caribe.

