El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU luego de denunciar un bombardeo de Estados Unidos, acción que, según autoridades venezolanas, incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro. La petición fue confirmada por el canciller Yván Gil a través de redes sociales.

En un mensaje difundido en Telegram, el titular de la cancillería aseguró que el país fue víctima de una “agresión criminal” por parte del gobierno estadounidense y que, ante ello, recurrieron al máximo órgano de seguridad internacional para exigir el respeto al Derecho Internacional.

Venezuela denuncia agresión de EE.UU. ante el Consejo de Seguridad

Yván Gil afirmó que la solicitud busca que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actúe como instancia responsable de preservar la paz y la legalidad internacional. “Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los Estados Unidos en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente”, escribió el canciller.

Hasta el momento, no hay confirmación independiente ni pronunciamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre el presunto bombardeo ni sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro.

Reacciones del gobierno venezolano

A la postura del canciller se sumó el ministro del Interior de Venezuela, quien aseguró que el país “vencerá” ante los ataques denunciados. Las autoridades venezolanas señalaron que se mantendrán firmes frente a lo que califican como una escalada militar.

El gobierno no ha ofrecido detalles adicionales sobre el lugar del ataque, posibles víctimas o daños materiales, ni ha precisado el estatus actual del presidente venezolano más allá de lo señalado en los mensajes oficiales.

Qué sigue en la ONU

La convocatoria del Consejo de Seguridad dependerá de la agenda y del consenso entre sus miembros. En caso de celebrarse la sesión, Venezuela podría solicitar condenas, resoluciones o medidas diplomáticas frente a Estados Unidos.

Hasta ahora, Naciones Unidas no ha emitido una postura pública sobre la solicitud venezolana ni sobre los señalamientos de un ataque militar.

