Un acuerdo político, no una invasión, afirma sociólogo venezolano

La salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela no ha significado el fin del chavismo ni el inicio automático de una transición democrática. Así lo afirmó el sociólogo y activista venezolano Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, durante una entrevista en “A las Nueve en Uno”, en la que analizó el complejo panorama político que enfrenta el país sudamericano.

Uzcátegui subrayó que los recientes acontecimientos no corresponden a una invasión militar tradicional. “Todo parece indicar que se materializó un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el chavismo”, explicó, recordando que estas negociaciones se venían gestando desde octubre del año pasado. El punto más delicado del acuerdo fue el destino de Nicolás Maduro, quien finalmente habría sido entregado a cambio de una reconfiguración del poder.

Delcy Rodríguez y el debate constitucional

Uno de los ejes centrales del conflicto actual es la interpretación de la Constitución venezolana. Uzcátegui recordó que el artículo 233 establece que ante la falta absoluta del presidente deben convocarse elecciones en un plazo de 90 días. Sin embargo, Delcy Rodríguez ha invocado el artículo 234, que habla de una falta temporal, lo que le permitiría mantenerse en el poder sin llamar a elecciones.

“Este es el punto nodal del debate ahora en Venezuela”, afirmó el analista, quien también advirtió que se estaría simulando una campaña por la liberación de Maduro para evitar declarar la falta absoluta.

Para Uzcátegui, cualquier transición real debe comenzar con la liberación total de los presos políticos, que actualmente superan los 900 detenidos. Entre ellos se encuentran defensores de derechos humanos y figuras políticas de distintas corrientes ideológicas. “La represión en Venezuela no tiene un sesgo ideológico”, enfatizó.

El especialista identificó a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y a Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, como piezas fundamentales del control militar y policial. Su permanencia o desplazamiento será determinante para el futuro inmediato del país.

Uzcátegui concluyó que no se está presenciando una caída del chavismo, sino una “negociación para renovar la cara del chavismo en el poder”, lo que deja en suspenso la posibilidad de una transición democrática auténtica.

