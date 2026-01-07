GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters

Venezuela transportó oro por un valor de casi 5 mil 200 millones de dólares a Suiza durante los primeros años del liderazgo de Nicolás Maduro, de acuerdo con datos de aduanas, citados por Reuters.

Los registros señalan que el país sudamericano envió 113 toneladas métricas del metal precioso a Suiza de 2013 a 2016, periodo que coincide con los primeros años desde que Maduro asumió el cargo.

El oro salió del banco central, según SRF

La emisora suiza SRF indicó que el oro se originó en el banco central de Venezuela, en un momento en que el gobierno estaba vendiendo oro para apoyar su economía.

Además, SRF informó que el oro de las reservas de Venezuela probablemente fue transferido a Suiza para su procesamiento, certificación y transporte posterior.

Exportaciones de oro a cero desde 2017 y hasta 2025

Los datos de aduanas, citados por Reuters, muestran que no hubo exportaciones de oro de Venezuela a Suiza desde 2017, cuando se impusieron sanciones de la Unión Europea (UE), y que no se registraron envíos hasta 2025.

En ese contexto, las exportaciones de oro a Suiza cayeron a cero en 2017, cuando la UE sancionó a varios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos o de socavar la democracia. Suiza adoptó esas sanciones a principios de 2018. Sin embargo, las sanciones no contenían un embargo general suizo sobre las importaciones de oro desde Venezuela.

Suiza, centro de refinación de oro

Suiza es uno de los mayores centros mundiales de refinación de oro. El país alberga cinco grandes refinerías, de acuerdo con información de Reuters.

El banco central de Venezuela habría vendido sus reservas de oro para apoyar la economía del país y aumentar una moneda fuerte frente a las sanciones de Estados Unidos.

“Grandes ventas” entre 2012 y 2016, según StoneX

Rhona O’Connell, analista de mercados de StoneX, afirmó que hubo grandes ventas por parte del banco central venezolano de 2012 a 2016, y que “mucho de esto habrá llegado a Suiza”.

O’Connell añadió que, a partir de entonces, el oro pudo haberse quedado con contrapartes en el sector financiero o vendido como pequeños lingotes a Asia u otras partes del mundo.

Sobre el desplome en los envíos, la analista señaló que probablemente hubo una gran caída en las exportaciones después porque el banco central venezolano “simplemente se quedó sin oro”.

Suiza ordenó la congelación de activos mantenidos en el país por Nicolás Maduro y 36 asociados, pero no dio información sobre el posible valor o la fuente de dichos fondos. Hasta el momento, se desconoce si existe algún vínculo entre esos activos y el oro transferido desde el banco central.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.