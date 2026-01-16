Fin del debate: Comité del Nobel aclara si Machado perdió su premio de la Paz tras regalarlo a Trump

GENERANDO AUDIO...

Maria Corina Machado, premio Nobel de la Paz. Foto: AFP

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, causó polémica luego de entregar la presea al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron; sin embargo, ¿puede la opositora venezolana regalar la medalla y perder su reconocimiento? Unotv.com te da los detalles.

¿Se puede entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz?

Luego de que María Corina Machado entregara la medalla del Premio Nobel de la Paz, el Instituto Nobel Noruego explicó que sin importar lo que ocurra “con el diploma o la medalla del premio”, el galardonado, en este caso la opositora venezolana,“es y será siempre… quien permanecerá en la historia como el ganador”.

A través de un comunicado, el Instituto Nobel Noruego enfatizó que no cambia identidad de la persona galardonada, aunque ya no cuente con el diploma o medalla.

“Aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado”, enfatizó

Además, destacó que “un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio”, y que cuando el premio se otorga, la decisión es definitiva y válida para siempre.

María Corina Machado causó polémica por entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, quien, en varias ocasiones, afirmó que sería “un gran honor” para él si la venezolana se lo cedía.

María Corina no es la primera en regalar la medalla del Premio Nobel

Aunque las opiniones se dividieron tras el regalo que le hizo María Corina Machado al presidente Trump, esta no es la primera vez que un galardonado decide obsequiar una medalla del Premio Nobel.

En 1943, el Nobel de Literatura, Knut Hamsun, entregó su medalla al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

Muchos años más tarde, en 2022, Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz, vendió su medalla por 100 millones de dólares para recaudar fondos destinados al fondo de la ONU para la infancia UNICEF para ayudar a los niños ucranianos refugiados.

En 2024, la viuda del exsecretario General de la ONU, Kofi Annan, donó la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz de 2001 a la oficina de la ONU en Ginebra.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.