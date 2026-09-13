Trump advierte a Zelenski que deje de atacar refinerías en Rusia porque provoca escasez

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Trump pide a Zelenski frenar ataques contra refinerías de Rusia. Fotos:AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que advirtió al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que dejara de atacar las refinerías en Rusia porque estaba provocando escasez.

“Zelenski solo tiene una cosa que hacer, debe dejar de atacar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no el combustible diésel, porque está causando una escasez de diésel“, declaró Trump a los periodistas durante una visita a Irlanda.

Trump aclara que la escasez es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania

“Esto no lo está provocando Oriente Medio, esto lo está causando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania“, añadió el presidente republicano.

Trump ofreció estas declaraciones este domingo durante una jornada centrada en el golf y en la promoción de sus intereses empresariales, en el segundo y último día de su visita a Irlanda, marcada por su polémico apoyo a la reunificación.

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