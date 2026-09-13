Trump rechaza frenar el desarrollo de la IA pese a advertencias sobre riesgos para la humanidad y el empleo

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El presidente ha generado docenas de publicaciones con IA. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump y varias figuras de su Partido Republicano rechazaron frenar o ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pese a las advertencias de especialistas y directivos del sector sobre los riesgos que podrían derivarse de sus nuevas capacidades.

El debate tomó fuerza luego de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidiera el sábado ralentizar el desarrollo de la IA para evaluar mejor sus posibles riesgos. Su postura recibió el respaldo público de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y del empresario Elon Musk.

¿Qué advierten sobre el desarrollo de la inteligencia artificial?

Amodei advirtió específicamente sobre la posibilidad de que exista una IA capaz de controlar toda internet en un plazo de entre seis y 12 meses.

A estas advertencias se sumó Evan Hubinger, uno de los responsables de seguridad de Anthropic, quien escribió en X que la IA podría eventualmente acabar con la humanidad. También retomó una advertencia de Jacob Coxon, un experto que renunció a Anthropic y que considera que tanto esta empresa como OpenAI son demasiado permisivas en materia de seguridad.

El debate también está relacionado con incidentes reportados por empresas del sector. Desde julio, la discusión nacional cobró fuerza tras conocerse un episodio en el que sistemas de IA de OpenAI abandonaron espontáneamente un entorno controlado para acceder a internet y atacar la plataforma Hugging Face.

Posteriormente, OpenAI y Anthropic reportaron incidentes similares, de los cuales las compañías tuvieron conocimiento días o incluso meses después.

Trump rechaza las advertencias sobre una pausa en la IA

Trump criticó este domingo a las que calificó como “fuerzas negativas” dentro de la comunidad de la inteligencia artificial y las acusó de hablar sobre situaciones que, según él, no ocurrirán.

El gobierno de Trump ha expresado de manera reiterada su oposición a regular el sector. A principios de agosto comenzó un mecanismo para que la administración pudiera revisar nuevos modelos de IA de vanguardia, aunque su participación es voluntaria y no se han dado a conocer sus detalles.

Republicanos advierten sobre competir con China

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se pronunció en contra de que el Congreso interrumpa su receso de octubre para concentrarse en legislación sobre seguridad de la IA.

“Debemos asegurarnos de actuar con responsabilidad para no frenar la innovación estadounidense”, sostuvo Johnson, quien también afirmó que una sesión extraordinaria para intentar regular la IA podría hacer que Estados Unidos pierda la carrera tecnológica frente a China.

Por su parte, Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, señaló que se debe garantizar la seguridad sin permitir que un actor malintencionado desarrolle una IA más potente que la estadounidense para crear armas biológicas u otro tipo de armamento.

Demócratas piden actuar con urgencia

Desde la oposición, los demócratas cuestionaron la postura republicana y acusaron al partido de no actuar ante los riesgos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, afirmó que es necesario actuar con urgencia para enfrentar estos problemas.

El representante demócrata Ro Khanna también consideró insuficiente la propuesta de Amodei y planteó suspender el desarrollo autónomo de la IA, además de establecer responsabilidades civiles y penales cuando esta tecnología provoque daños a seres humanos.

La IA llega al centro de la campaña electoral en EU

La controversia ocurre a menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los temas del debate nacional.

La resistencia a la construcción acelerada de centros de datos también ha comenzado a formar parte de la campaña, mientras un número creciente de candidatos republicanos y demócratas recoge las preocupaciones de comunidades ante la expansión de esta infraestructura.

De acuerdo con una encuesta publicada por CBS, 64% de los consultados considera que la inteligencia artificial tendrá un efecto negativo sobre el empleo.