Elecciones en Suecia: izquierda lidera y extrema derecha retrocede

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Elecciones en Suecia colocan al bloque de izquierda al frente. Foto: AFP

El bloque de izquierda en Suecia, encabezado por los socialdemócratas, tomó ventaja en las elecciones generales celebradas este domingo, de acuerdo con dos sondeos a boca de urna difundidos después del cierre de las votaciones. Las primeras estimaciones colocan a la alianza opositora de cuatro partidos por encima del bloque de derecha, mientras que la extrema derecha registra una reducción en su respaldo, según las encuestas difundidas por las cadenas SVT y TV4.

El sondeo publicado por la cadena pública SVT otorgó al bloque de izquierda 51.3% de los votos, frente a 46.8% para la derecha en Suecia. Por su parte, la encuesta difundida por TV4 también situó a la izquierda al frente, con 51.3%, mientras que el bloque de derecha obtuvo 47%.

Aunque estos datos ofrecen una primera fotografía de la jornada electoral, se trata de sondeos a pie de urna y no de los resultados oficiales definitivos. Las cifras pueden modificarse conforme avance el conteo de votos.

Izquierda lidera las elecciones de Suecia

La alianza opositora integrada por cuatro partidos de izquierda aparece como la principal fuerza en las primeras estimaciones de las elecciones de Suecia.

Tanto SVT como TV4 coincidieron en colocar al bloque de izquierda por encima de la derecha, aunque con pequeñas diferencias en la proporción atribuida a cada grupo.

De acuerdo con SVT, la diferencia entre ambos bloques fue de 4.5 puntos porcentuales: 51.3% para la izquierda frente a 46.8% para la derecha.

La estimación de TV4 mostró una ventaja ligeramente menor, con 51.3% para la alianza de izquierda y 47% para la derecha, una diferencia de 4.3 puntos.

Estos resultados preliminares deberán contrastarse con el cómputo oficial de los votos emitidos durante la jornada electoral en Suecia.

Extrema derecha pierde apoyo, según sondeos

Uno de los datos que más llamó la atención en las primeras estimaciones fue el desempeño de la extrema derecha sueca, que registró un menor porcentaje de apoyo en comparación con su tendencia desde que ingresó al Parlamento en 2010.

La encuesta de SVT situó a esta fuerza en 17.2%, mientras que el sondeo de TV4 le atribuyó 18.5% de los votos.

Ambas mediciones coinciden, por tanto, en señalar un retroceso del respaldo hacia esta corriente política. Sin embargo, las cifras corresponden nuevamente a encuestas realizadas a la salida de las urnas, por lo que todavía no permiten establecer cuál será el resultado definitivo.

El comportamiento de esta fuerza política resulta relevante dentro de la composición del Parlamento sueco, debido al papel que ha desempeñado en la política nacional desde su entrada al órgano legislativo.

¿Qué dicen los primeros resultados de las elecciones en Suecia?

Los sondeos a boca de urna publicados tras el cierre de los centros de votación ofrecen una primera aproximación al comportamiento de los electores.

En ambas encuestas, la alianza de izquierda aparece por encima de la derecha, con un respaldo superior al 51%. Al mismo tiempo, la extrema derecha registra porcentajes inferiores al 20%.

No obstante, estos datos no sustituyen al conteo oficial. Los porcentajes pueden presentar variaciones conforme las autoridades electorales incorporen los votos contabilizados.

La diferencia entre las dos encuestas también muestra que las estimaciones no son idénticas. Mientras SVT atribuyó 46.8% a la derecha, TV4 la ubicó en 47%. En el caso de la extrema derecha, los porcentajes fueron de 17.2% y 18.5%, respectivamente.

Conteo oficial definirá la composición política

El resultado definitivo de las elecciones generales de Suecia será el que determine la distribución de fuerzas políticas y la posibilidad de formar gobierno.

Por ahora, los datos disponibles muestran una ventaja inicial para la alianza de izquierda encabezada por los socialdemócratas. La derecha se mantiene por debajo en ambas mediciones, mientras que la extrema derecha aparece con un porcentaje menor al registrado en procesos anteriores, de acuerdo con los sondeos citados.

La jornada electoral continuará con el proceso de conteo y validación de los votos. Hasta que concluya ese procedimiento, los porcentajes difundidos durante la noche electoral deben considerarse resultados preliminares basados en encuestas a boca de urna.

Así, el primer panorama de la elección apunta a una ventaja de la izquierda y a un retroceso de la extrema derecha, aunque será el cómputo oficial el que determine el resultado final y la nueva configuración política de Suecia.

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