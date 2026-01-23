Deslizamiento en Nueva Zelanda deja seis desaparecidos, incluidos adolescentes

GENERANDO AUDIO...

Seis desaparecidos en Nueva Zelanda por deslizamientos. Foto: Reuters

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias golpeó un camping concurrido en la Isla Norte de Nueva Zelanda, dejando al menos seis personas desaparecidas, entre ellas dos adolescentes, informaron autoridades este viernes. El incidente ocurrió en el monte Maunganui, cerca de la ciudad costera de Tauranga, en plena temporada de vacaciones de verano.

Equipos de rescate y emergencia trabajan las 24 horas para localizar a posibles sobrevivientes bajo los escombros. Hasta el momento, no se han confirmado fallecimientos en este sitio, aunque las labores avanzan con cautela por los riesgos en la zona.

Rescate continúa tras deslizamiento en camping de Tauranga

El responsable de Bomberos y Emergencias, David Guard, informó que al menos 25 personas, junto con excavadoras, contratistas y perros policía, participan en las tareas de búsqueda. Señaló que cada tramo de tierra removida está siendo revisado de forma minuciosa.

Por su parte, el comisario de policía de Nueva Zelanda, Richard Chambers, advirtió que la magnitud del desastre podría retrasar el rescate. Dijo que el proceso podría tardar varios días, ya que es necesario priorizar la seguridad de los equipos y de las familias afectadas.

El comandante policial Tim Anderson confirmó que el menor de los desaparecidos tiene 15 años y que las autoridades intentan contactar a otras tres personas, aunque no se cree que estén en el lugar. Desde el jueves, no se han detectado señales de vida bajo los escombros.

Primer ministro visita zona afectada y promete apoyo

El primer ministro Christopher Luxon visitó el lugar este viernes y se reunió con familiares de las personas desaparecidas. Aseguró que el país acompaña a las familias en su dolor y prometió fondos gubernamentales una vez que se evalúen los daños.

Luxon también adelantó que habrá una revisión pública para analizar por qué la evacuación del camping no se realizó con mayor rapidez.

En un hecho separado, otro deslizamiento de tierra en el suburbio de Papamoa dejó dos personas muertas, una de ellas ciudadano chino, confirmó el embajador de China. Varias carreteras permanecen cerradas, mientras autoridades piden a la población no transitar por zonas inestables para evitar nuevos riesgos.

