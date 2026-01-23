ATDT: Nuevo esquema de dictaminación tecnológica genera ahorros por 2 mil 900 mdp en 2025

GENERANDO AUDIO...

En 2025, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) generó un ahorro de 2 mil 900 millones de pesos mediante un nuevo esquema de dictaminación tecnológica aplicado a la compra, arrendamiento y contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la Administración Pública Federal.

De acuerdo con la agencia, el mecanismo busca ordenar y justificar las adquisiciones tecnológicas del Gobierno federal, con el objetivo de racionalizar el gasto público y evitar contrataciones innecesarias o duplicadas.

¿Qué es la dictaminación tecnológica y cómo funciona?

La dictaminación tecnológica es un proceso de evaluación, autorización y coordinación que revisa que cada compra o contratación en materia de TIC responda a una necesidad real, cumpla con requisitos técnicos y esté alineada a criterios comunes entre dependencias.

El esquema estandariza procesos administrativos y técnicos, lo que permite mejorar la transparencia, fortalecer los controles internos y reducir riesgos asociados a prácticas irregulares en la adquisición de tecnología.

Ahorro proyectado hasta el cierre del sexenio

Bajo este modelo, la ATDT estima que entre 2024 y 2030 se logre una reducción de 25% en el presupuesto total destinado a TIC, lo que representaría un ahorro acumulado de 16 mil millones de pesos al final del sexenio.

Estos recursos, de acuerdo con la agencia, podrían redirigirse a programas prioritarios o a otros rubros del gasto público.

Además del impacto financiero, la ATDT señala que la dictaminación tecnológica ha permitido identificar con mayor precisión las necesidades institucionales, impulsando el desarrollo de soluciones propias a través de la Fábrica de Software y el Centro de Datos de Aguascalientes.

Este enfoque ha contribuido a reducir costos operativos, así como pagos por licencias y servicios de proveedores privados, avanzando hacia una mayor independencia tecnológica.

Acuerdos Marco para compras gubernamentales

Como parte de este proceso, se formalizaron los Acuerdos Marco, un esquema de contratación coordinado entre la ATDT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

Estos acuerdos buscan agilizar las compras públicas en materia tecnológica y mantener criterios homogéneos en todas las dependencias federales.

